دانيال موس يكتب: انتهاء زمن العولمة.. أمر مبالغ فيه

MENAFN - Al-Borsa News) لا تذرفوا دموعاً كثيرة أسى على ذهاب العولمة، فالتدفقات الثابتة للبضائع والخدمات ورأس المال والمعرفة عبر الحدود لم تنقطع.

كما أن الاقتصاد العالمي لم يتشظ لحد يستعصي على الإصلاح، بل إن بعض التحول في الاستثمارات قد يعزز موقع الصين في سلاسل الإمداد، وهو أمر بعيد عن مساعي انتشال القطاع الصناعي في الولايات المتحدة من قبضة الهيمنة الصينية.

راجت في أيامنا هذه مصطلحات مثل التفكيك، وإعادة الأنشطة إلى البلاد، ونقل الأنشطة إلى دول صديقة، وذلك لأنها طريقة موجزة للتعبير عن تطورات قد تبدو متزايدة، إن نظرنا إلى كل منها على حدة، ولأنه يمكن استخدام تلك التعابير بلا مشكلة في محافل منتدى دافوس دون خشية إثارة اعتراض حاد.

لكنها قد تنتكس، إذ ارتفع حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى مستوى قياسي العام الماضي، فيما يعارض كل ما تناولته كتابات الخبراء عن فك الارتباط.

أحد العيوب الأخرى هي أن المصطلحات الجذابة لا تعكس بوضوح التباينات الدقيقة في المعنى.

ربما يكون شحن البضائع قد بلغ ذروته، فيما يزدهر قطاع الخدمات، وقد تضخمت أكثر الأسواق عالميةً، وهي أسواق العملة، إلى مبلغ مذهل بلغ 7.5 تريليون دولار يومياً، وفقاً لبنك التسويات الدولية.

محص كتاب جديد أصدره مركز أبحاث السياسات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي أشكال التوترات هذه، وسعى لوضع الاضطرابات التي حدثت خلال الأعوام القليلة السابقة في منظورها الصحيح.

تشهد تدفقات التجارة وتوزيعات الأموال تحولاً كبيراً بحق، لكنه قد يكون دقيقاً أو متبايناً، أو ربما يتكشف بطرق تجعل تبنّي الصفات الرائجة إشكالياً.

كما أن تلك التحولات لم تبدأ مع مجيء دونالد ترمب أو الجائحة، وذلك سيجعل تأثير التحولات أطول أمداً، وبالنتيجة ستزداد صعوبة التنبؤ بتداعياتها.

فروق الماضي والحاضر

هذا الوضع مختلف عن عقد التسعينيات الذي اتسم بتوسع مستمر في آسيا والاتحاد السوفيتي السابق لعلامات تجارية، مثل“ستاربكس” و”مايكروسوفت” و”بوينج”، وبتنامي سلاسل الإمداد المدفوعة بشركات صناعة السيارات اليابانية وصانعي الرقائق الأوروبيين، أما المشهد المعاصر فجوه مختلف، لكنه رغم ذلك لم يبلغ حداً يعيد فيه كتابة تاريخ الاقتصاد.

كتب مدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه جورينشا في ذلك الكتاب الإلكتروني إقراراً بمتانة النظام، رغم أن الاتجاهات تثبط معنوياته:“رغم كل ذلك الحديث عن انفراط في العولمة، أثبتت التجارة في الأعوام الأخيرة أنها متماسكة في وجه صدمات عدة، وأن اقتصاد العالم ما يزال متكاملاً بقدر كبير.

حتى حين ننظر إلى التجارة بين الصين والولايات المتحدة، حيث تبلغ توترات العلاقات التجارية ذروتها؛ ما يزال بإمكاننا أن نرى أن واردات الولايات المتحدة من الصين في 2022 فاقت مستويات 2017 بأكثر من 30%.. لذا هل الأمر برمته مجرد (أساليب ترهيب)؟ لا ليس كذلك بالضبط. برغم أننا لم نصبح عالماً متفككاً بعد؛ فإننا نشهد تصدعات مهمة في المنظومة”.

لاحظ جورينشا أن واردات الولايات المتحدة من المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب وأبقاها جو بايدن، قد تراجعت بشكل ملحوظ.

أما تدفقات رأس المال، رغم أنها تسير نسبياً دون عوائق، فقد بدأت تعكس علاقات الدول الاستراتيجية والاقتصادية، لدرجة أنه بات ممكناً التمييز بين هذين النوعين من العلاقات.

كما عاودت السياسة الصناعية الانتعاش بعدما باتت من ذكريات الحرب الباردة.

الفائزون والخاسرون في السباق

التطرق لبعض هذه الأمور ليس جديداً، لكن ما يثير الاهتمام هو ما جاء به الكتاب الإلكتروني من درر في الجزء الخاص بسلاسل القيمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فقد تصادف أن بعض أكبر الفائزين في السباق على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية، مثل كوريا الجنوبية وكندا، هم من حلفاء واشنطن. أما الخاسرون نسبياً، فهما الصين وفيتنام، وهو ما يثير الدهشة في الأمر.

منطقي أن تكون الصين من الخاسرين، لكن فيتنام كانت تعتبر عادة فائزة في خضم النزاعات التجارية، إذ لديها تاريخ طويل من العلاقات المتوترة مع جارتها، بيد أنها ما فتئت تقلص البعد مع الولايات المتحدة، وقد زار بايدن العاصمة هانوي حديثاً كي يبارك تحسن العلاقات.

يظهر مزيد من المشاكل في فصل من الكتاب ألفته كارولين فرويند من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو مع اقتصاديين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وجد مؤلفو الفصل أن الرسوم الجمركية تسبب قدراً من فك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين، لكن لم تؤد لتصدع كبير مع تضاعف أعداد الروابط غير المباشرة بين البلدين.

ما تزال الدول الأخرى بحاجة لمنتجات أو مكونات منتجات مصنوعة في الصين كي تقدم خدماتها للعملاء الأمريكيين ممن يبحثون عن تنويع المصادر.

وبعبارة أخرى، لا يمكنك أن تكتسب خبرة أو أن تتخصص في مجال محدد بين عشية وضحاها.

توترات قوية

ترى فرويند وشركاؤها المؤلفون توترات قوية بين الكفاءة والرغبة في فك التشابك.

لاحظت لورا ألفارو من كلية هارفارد للأعمال ومعها دافين تشور من كلية تاك للأعمال في دارتموث كوليدج، نقطة مشابهة في ورقة بحثية قُدمت في مؤتمر جاكسون هول، الذي عقده الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس، وهي أنه سيصعب فصل المصانع التي تملكها الصين عن سلاسل القيمة:“رغم تراجع الاعتماد الأميركي المباشر على الصين، فقد ازدادت حصة الواردات الصينية إلى دول صديقة، بما يشمل الاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام.

رغم أنه يستبعد أن تستنسخ الصين استراتيجيات دول أخرى في الالتفاف حول قيود السياسات عبر الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار المباشر (مثلما فعلت اليابان في السبعينيات والثمانينيات)، فقد زادت الشركات الصينية حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنشآت الإنتاج في مناطق حيوية في فيتنام والمكسيك، وإن كانت تلك الزيادة بدأت من أساس منخفض”.

السوق الصاعدة الحقيقية الوحيدة في عصر الحنكة الاقتصادية هذا ، قد تكون من نصيب المصطلحات الجذابة التي تظهر على أغلفة المجلات المرموقة.

لكنها للأسف قد تكون غامضةً بقدر تبيانها، وقد ينتهي مطاف غرائب التشرذم الاقتصادي والمالي، إن كان ذلك ما نشهده حقاً، بأن تؤكد مدى الترابط الحقيقي بين الشعوب وبين الأسواق.

بقلم: دانيال موس، كاتب عمود لدى وكالة أنباء“بلومبرج”

المصدر: وكالة أنباء“بلومبرج”