مباشر كابيتال تستهدف إطلاق صندوق استثمار جديد قبل نهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) رشاد: الشركة تستهدف تدشين صندوق للاستثمار بالأسهم أو دولارى
تستهدف شركة مباشر كابيتال، إطلاق صندوق جديد قبل نهاية العام الجارى، فى إطار خطتها للتوسع فى السوق المصرية، وتعزيز قاعدة الصناديق تحت الإدارة لتضيف 9 صناديق جديدة.
وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال البحرين، إن الشركة تختار حاليًا نوع الصندوق الاستثمارى الذى سيكون إما موجهًا للاستثمار بالأسهم المصرية، أو دولارى موجه للاستثمار بالسندات المقومة باليورو، على أن يتم قيد كلاهما لدى مصرف البحرين بعد تدشينه رسميًا، بهدف جذب سيولة أجنبية على تلك الصناديق والوصول لعدد أكبر من المستثمرين.
أضاف فى تصريحات لـ))البورصة))، أن خطة الشركة على المدى القصير تشمل إطلاق صناديق متنوعة منها صناديق للمعادن النفيسة، على أن يتم قيده لدى مصرف البحرين أيضًا.
كانت الشركة سجلت صندوقها الاستثمارى ((مباشر كاش)) بالمصرف البحرينى من خلال تابعتها ((مباشر البحرين)) ليصبح أول صندوق استثمارى مصرى مقيد فى البحرين، وذلك فى يوليو الماضى.
ذكر رشاد، أن الشركة ستبدأ خلال أيام التفاوض مع بنوك وشركات لتلقى الاكتتابات بالصندوق الجديد، الذى تستهدف الشركة إطلاقه خلال الربع الأخير من العام الجارى، وكذلك اختيار شركة خدمات الإدارة والمستشار القانونى للصندوق.
كما تستهدف شركة مباشر كابيتال، الوصول بقاعدة الصناديق تحت الإدارة إلى نحو 17 صندوقًا بنهاية العام الجارى.
أشار إلى أن تسجيل الصناديق المصرية فى البحرين سيجذب مستثمرين أجانب بقوة، واختيار البحرين يعود إلى تواجد الشركة بهذا السوق منذ عام 2007.
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أوضح أن شركة مباشر البحرين حصلت على كافة الرخص الخاصة بالأنشطة المالية خلال آخر عامين بهدف توفير أفضل خدمة وتنويع آليات الاستثمار أمام عملائها.
أضاف أن شركة مباشر كابيتال تستهدف تدشين 5 صناديق متنوعة خلال النصف الثانى من العام الجارى لتصل إلى 17 صندوقًا تحت إدارتها.
ذكر أن منصات الشركة تتيح الاستثمار بالسندات المقومة باليورو والصكوك بحد أدنى ألف دولار، فى إطار خطتها لجذب كل فئات المستثمرين لآليات الاستثمار المختلفة.
وأكد رشاد أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى هو إحدى ركائز إدارة الأصول فى العالم حاليا، وهو القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات من وجهة نظره، موضحًا أن ذلك لن يغنى عن العنصر البشرى بشكل كامل، الذى يعمل على ضبط قرارات التقنيات الحديثة لمنع حدوث مشكلات.
أضاف أن شركة مباشر تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر لترخيص استخدام آليات ((روبو أدفايزور Robo-advisor)) فى إدارة المحافظ والاستثمارات، نظرًا لطبيعة عملها بالاستثمارات طويلة الأجل، لكن مازالت الهيئة تبحث ضوابط إتاحة الأمر.
أشار إلى تقنيات أخرى مثل ((خوارزميات المتاجرة Algorithmic Trading)) يتم استخدامها فى الاستثمارات قصيرة الأجل والمتاجرات السريعة، ومازال من المبكر استخدامه محليًا، نظرًا لكون الآليات المبتكرة حديثة العهد بالسوق.
أشار إلى أن الهدف الرئيسى حاليًا لشركة مباشر كابيتال هو تسهيل طرق الاستثمار غير المباشر لكافة فئات العملاء من كافة أنحاء العالم.
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