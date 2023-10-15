مباشر كابيتال تستهدف إطلاق صندوق استثمار جديد قبل نهاية 2023

تستهدف شركة مباشر كابيتال، إطلاق صندوق جديد قبل نهاية العام الجارى، فى إطار خطتها للتوسع فى السوق المصرية، وتعزيز قاعدة الصناديق تحت الإدارة لتضيف 9 صناديق جديدة.

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال البحرين، إن الشركة تختار حاليًا نوع الصندوق الاستثمارى الذى سيكون إما موجهًا للاستثمار بالأسهم المصرية، أو دولارى موجه للاستثمار بالسندات المقومة باليورو، على أن يتم قيد كلاهما لدى مصرف البحرين بعد تدشينه رسميًا، بهدف جذب سيولة أجنبية على تلك الصناديق والوصول لعدد أكبر من المستثمرين.

أضاف فى تصريحات لـ))البورصة))، أن خطة الشركة على المدى القصير تشمل إطلاق صناديق متنوعة منها صناديق للمعادن النفيسة، على أن يتم قيده لدى مصرف البحرين أيضًا.

كانت الشركة سجلت صندوقها الاستثمارى ((مباشر كاش)) بالمصرف البحرينى من خلال تابعتها ((مباشر البحرين)) ليصبح أول صندوق استثمارى مصرى مقيد فى البحرين، وذلك فى يوليو الماضى.

ذكر رشاد، أن الشركة ستبدأ خلال أيام التفاوض مع بنوك وشركات لتلقى الاكتتابات بالصندوق الجديد، الذى تستهدف الشركة إطلاقه خلال الربع الأخير من العام الجارى، وكذلك اختيار شركة خدمات الإدارة والمستشار القانونى للصندوق.

كما تستهدف شركة مباشر كابيتال، الوصول بقاعدة الصناديق تحت الإدارة إلى نحو 17 صندوقًا بنهاية العام الجارى.

أشار إلى أن تسجيل الصناديق المصرية فى البحرين سيجذب مستثمرين أجانب بقوة، واختيار البحرين يعود إلى تواجد الشركة بهذا السوق منذ عام 2007.

أوضح أن شركة مباشر البحرين حصلت على كافة الرخص الخاصة بالأنشطة المالية خلال آخر عامين بهدف توفير أفضل خدمة وتنويع آليات الاستثمار أمام عملائها.

أضاف أن شركة مباشر كابيتال تستهدف تدشين 5 صناديق متنوعة خلال النصف الثانى من العام الجارى لتصل إلى 17 صندوقًا تحت إدارتها.

ذكر أن منصات الشركة تتيح الاستثمار بالسندات المقومة باليورو والصكوك بحد أدنى ألف دولار، فى إطار خطتها لجذب كل فئات المستثمرين لآليات الاستثمار المختلفة.

وأكد رشاد أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى هو إحدى ركائز إدارة الأصول فى العالم حاليا، وهو القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات من وجهة نظره، موضحًا أن ذلك لن يغنى عن العنصر البشرى بشكل كامل، الذى يعمل على ضبط قرارات التقنيات الحديثة لمنع حدوث مشكلات.

أضاف أن شركة مباشر تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر لترخيص استخدام آليات ((روبو أدفايزور Robo-advisor)) فى إدارة المحافظ والاستثمارات، نظرًا لطبيعة عملها بالاستثمارات طويلة الأجل، لكن مازالت الهيئة تبحث ضوابط إتاحة الأمر.

أشار إلى تقنيات أخرى مثل ((خوارزميات المتاجرة Algorithmic Trading)) يتم استخدامها فى الاستثمارات قصيرة الأجل والمتاجرات السريعة، ومازال من المبكر استخدامه محليًا، نظرًا لكون الآليات المبتكرة حديثة العهد بالسوق.

أشار إلى أن الهدف الرئيسى حاليًا لشركة مباشر كابيتال هو تسهيل طرق الاستثمار غير المباشر لكافة فئات العملاء من كافة أنحاء العالم.