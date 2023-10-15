موريتانيا تستهدف رفع النمو إلى 7% بحلول 2027

MENAFN - Al-Borsa News) تهدف موريتانيا إلى رفع مستويات النمو إلى 7% بحلول العام 2027، ارتفاعاً من نحو 5% يتوقع تسجيلها خلال العام الجاري، في وقت تعد العدة لجذب استثمارات خارجية في قطاعات عدة، خصوصاً إنتاج الغاز الذي يتوقع أن يبدأ أوائل 2024.

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح قال في مقابلة مع“الشرق” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إن نمو الاقتصاد الموريتاني تأثر بالأزمات وخصوصاً جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، مشيراً إلى أن النمو بلغ 6.4% في 2022، ومن المتوقع أن يكون قريباً من 5% خلال العام الجاري، وبحدود النسبة نفسها خلال العامين المقبلين.

لكن البلاد التي تشهد مستويات نمو ديمغرافي عالية تصل إلى 2.7% تقريباً، ترغب في زيادة هذه النسب، للوصول إلى 7% في 2027، مع المحافظة على هذا المستوى مستقبلاً، وذلك بهدف خفض نسب البطالة والفقر. كما أشار الوزير أيضاً إلى أن وجود هدف بإيصال الكهرباء إلى كل الموريتانيين بحلول 2030.

الطريق نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي تكون عبر السيطرة على العجز المالي ومستويات التضخم والعجز في ميزان المدفوعات ومستوى المديونية، وفق الوزير الذي أشار إلى أن المديونية تعد المشكلة الكبرى التي تواجه أغلبية الدول النامية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

نبّه الوزير أيضاً إلى أن البلاد تستهدف الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي عند الحدود الحالية، أي بنحو 48%، معتبراً أنها مستويات“معقولة، ويمكن السيطرة عليها من دون الحاجة إلى تمويل”. كما أشار إلى ضرورة السيطرة على عجز الميزانية، متوقعاً أن لا تزيد النسبة عن 2% في عام 2024.

استثمارات خارجية وموارد طبيعية

يتطلب تحقيق النمو وجود موارد. وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أن البلاد لديها موارد عديدة خصوصاً في مجال التعدين وإنتاج الحديد والذهب، والطاقة المتجددة، منبهاً إلى أن إنتاج الغاز سيبدأ في 2024. هذه الموارد ستفتح آفاقاً غير مسبوقة بالنسبة للبلاد، ولكن ذلك مرهون“بقدرتنا على جذب استثمارات خارجية كبيرة”.

اتخذت البلاد بعض الإجراءات بهدف جذب الاستثمار الأجنبي، إذ أشار الوزير إلى تحسينات طرأت على الإطار العام القانوني والإداري، كما أصبحت الإجراءات أسهل، وأنشأت البلاد هيئة تشجيع الاستثمار التي بدأت عملها بهدف مواكبة وتسهيل الأمور على المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن البلاد ترى“فعلاً ارتفاعاً منتظماً لمستوى الاستثمارات الأجنبية”.

وفيما يتعلق بالحديد؛ فإن البلاد تنتج ما يصل إلى 13 مليون طن، وتراهن على إضافة 3 ملايين طن أخرى حتى عام 2025، من خلال الشركة الوطنية للمعادن، وهي الشركة الحكومية الرئيسية في القطاع.

وتجري الشركة دراسات لزيادة إنتاجها، إذ كشف الوزير عن وجود حديث لإقامة مشروع كبير مع شركة أسترالية، بهدف إضافة 11 مليون طن إضافية بحلول 2027، بالإضافة إلى دراسة شراكة مع“سابك” السعودية لإضافة 10 ملايين طن من الحديد. كما أن نتائج الدراسة يمكن أن تظهر نهاية العام الجاري.

اقتصاد الشرق