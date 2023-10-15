الاتحاد الأوروبي يرفع حزمة المساعدات الإنسانية لغزة إلى 75 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لعدوان إسرائيلي متواصل منذ يوم السبت الماضي.
وقالت رئيسة المفوضية، بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش:“ستزيد المفوضية فورا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو.. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو”.
وأضافت في بيان:“سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها في قطاع غزة”.
وتابعت:“نعمل جاهدين لضمان حصول المدنيين في غزة على الدعم في هذا السياق”.
من جانبه، أكد مفوّض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش أنه“من الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية”.
أ ش أ
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