الاتحاد الأوروبي يرفع حزمة المساعدات الإنسانية لغزة إلى 75 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لعدوان إسرائيلي متواصل منذ يوم السبت الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية، بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش:“ستزيد المفوضية فورا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو.. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو”.

وأضافت في بيان:“سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها في قطاع غزة”.

وتابعت:“نعمل جاهدين لضمان حصول المدنيين في غزة على الدعم في هذا السياق”.

من جانبه، أكد مفوّض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش أنه“من الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية”.

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