التضخم في السعودية يواصل تباطؤه للشهر الرابع مسجلاً 1.7%

MENAFN - Al-Borsa News) واصل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية، تباطؤه خلال شهر سبتمبر للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً 1.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.

كان مؤشر أسعار المستهلك في السعودية قد سجل ارتفاعاً بمعدل 2% على أساس سنوي في أغسطس، انخفاضاً من 2.3% في يوليو، رغم ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.8% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

أظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الأحد، أن تباطؤ التضخم في سبتمبر جاء مدفوعاً بتباطؤ الإيجارات التي تشكل 21% من وزن المؤشر، حيث بلغ معدل نمو أسعار الإيجارات المدفوعة للسكن في سبتمبر 9.76%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، بعدما كان بلغ 10.77% في أغسطس.

انكماش الأسعار

كذلك، انكمشت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 19% من وزن المؤشر، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017، حيث بلغ معدل انكماشها في سبتمبر 0.25% على أساس سنوي، بعد انكماش أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، وأسعار الخضار 6.3%.

بيانات هيئة الإحصاء أظهرت كذلك انكماشاً في أسعار مجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل (تشكل 6.74% من وزن المؤشر) بنسبة 2.8% في سبتمبر على أساس سنوي، مع انكماش أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6%.

اقتصاد الشرق