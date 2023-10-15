التضخم في السعودية يواصل تباطؤه للشهر الرابع مسجلاً 1.7%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية، تباطؤه خلال شهر سبتمبر للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً 1.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.
كان مؤشر أسعار المستهلك في السعودية قد سجل ارتفاعاً بمعدل 2% على أساس سنوي في أغسطس، انخفاضاً من 2.3% في يوليو، رغم ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.8% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
أظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الأحد، أن تباطؤ التضخم في سبتمبر جاء مدفوعاً بتباطؤ الإيجارات التي تشكل 21% من وزن المؤشر، حيث بلغ معدل نمو أسعار الإيجارات المدفوعة للسكن في سبتمبر 9.76%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، بعدما كان بلغ 10.77% في أغسطس.
انكماش الأسعار
كذلك، انكمشت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 19% من وزن المؤشر، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017، حيث بلغ معدل انكماشها في سبتمبر 0.25% على أساس سنوي، بعد انكماش أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، وأسعار الخضار 6.3%.
بيانات هيئة الإحصاء أظهرت كذلك انكماشاً في أسعار مجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل (تشكل 6.74% من وزن المؤشر) بنسبة 2.8% في سبتمبر على أساس سنوي، مع انكماش أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6%.
اقتصاد الشرق
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