صندوق النقد: لا ضرورة لتدخل اليابان في الين

MENAFN - Al-Borsa News) قال صندوق النقد الدولي إنه لا يرى أي عوامل تُضطر معها اليابان للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين. وصرح سانجايا بانث، نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، للصحفيين السبت خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب:“لا نرى أي ظروف تستدعي ذلك”، منوّهاً بأنه لا يتحدث نيابة عن السلطات اليابانية، التي قال إنها“قد يكون لديها معلومات لا أعرفها” بشأن الوضع لديهم.

ذكر بانث أن انخفاض قيمة الين كان مدفوعاً في الغالب بفروق أسعار الفائدة، مما يعكس الأساسيات الاقتصادية مع ارتفاع التضخم في أماكن أخرى، بينما يلتزم بنك اليابان بسياسته الفضفاضة للغاية لتحقيق تضخم مستقر. أشار إلى أن صندوق النقد الدولي لا يرى معايير رئيسية من شأنها أن تدعم الحاجة إلى التدخل، وهي خلل في الأسواق أو مخاطر الاستقرار المالي أو التراجع عن توقعات التضخم.

شكلت مسألة ما إذا كانت اليابان ستتدخل لدعم الين الشغل الشاغل أخيراً، مع بقاء العملة بالقرب من 150 يناً للدولار.

وتأتي تصريحات بانث بعد يوم من إرسال كبير مسؤولي العملة اليابانية تحذيراً للمتداولين، ملمحاً بشكل مباشر إلى إمكانية التدخل في عملات مجموعة الـ20 في حال التحرك المفرط للين.

لم يقدم مسؤول صندوق النقد الدولي المخضرم توقعات بشأن توقيت نهاية سعر الفائدة السلبي والتحكم في منحنى العائد.و قال بانث إن هناك مخاطر صعودية وهبوطية لليابان تتراوح من توقعات التضخم إلى آفاق الاقتصاد العالمي.

يبحث مراقبو بنك اليابان عن أدلة توحي بما إذا كان المصرف المركزي سيعدّل سياسته في 31 أكتوبر، في ظل توقعات متزايدة على نطاق واسع للتضخم. تزايدت المخاوف من الضغوط التضخمية في الأسواق المالية العالمية في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل و”حماس” التي تعتبر تهديداً محتملاً لأسواق النفط إذا انتشر نطاق الصراع في المنطقة.

التحكم في منحنى العائد

قال بانث:“ما زلنا نتحدث عن أسبوعين آخرين، وثلاثة أسابيع أخرى، والكثير من الأشياء تحدث في العالم قبل الاجتماع المقبل لبنك اليابان. لن أحاول التنبؤ بما ستفعله السلطات اليابانية، باستثناء القول إنني واثق تماماً من أنها ستنظر في الأمر بعناية فائقة وتتخذ الإجراء الصحيح”.

يُولي بعض الاقتصاديين الآن المزيد من الاهتمام لوجهة نظر صندوق النقد الدولي بشأن سياسة بنك اليابان. ففي يوليو، قال بيير-أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن بنك اليابان يجب أن يبتعد عن التحكم في منحنى العائد قبل أيام قليلة من تعديله في أول خطوة مفاجئة لمحافظ المصرف المركزي كازو أويدا.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لزيادات الأسعار باليابان هذا الأسبوع، متوقعاً أن يصبح التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم أكثر ارتفاعاً من هدف بنك اليابان البالغ 2% خلال العام المقبل. استمر مقياس التضخم الرئيسي في اليابان فوق المستوى المستهدف للأسعار للشهر السابع عشر. منذ أحدث تقرير ربع سنوي للتوقعات الذي صدر في يوليو الماضي، تراجع الين وارتفعت أسعار النفط، مما عزز تكهنات السوق بأن يرفع المصرف المركزي توقعاته مجدداً.

وقال بانث:“هناك مجال الآن أكبر بكثير مما كان عليه الحال لفترة طويلة جداً في اليابان، حيث سيظل التضخم عند 2%، أو سيتحقق الهدف البالغ 2%. من المؤكد أن احتمال حدوث ذلك زاد أكثر بكثير مما كان عليه في الماضي”.

يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ترتفع أسعار المستهلكين في اليابان بـ3.2% هذا العام، و2.9% في عام 2024، مقارنة بـ2.7% و2.2% على التوالي، كما كان متوقعاً في أبريل.

اقتصاد الشرق