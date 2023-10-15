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وزير النقل السوداني: الاهتمام بمعبري أرقين وأشكيت يعزز التعاون مع مصر

10/15/2023 4:14:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير النقل السوداني المكلف هشام علي أحمد أبوزيد، أن اهتمام القيادة بمعبري أرقين وأشكيت البريين من خلال الإجراءات وعمليات التحسين وتطوير الأداء التشغيلية؛ يعزز علاقات التعاون المشترك بين مصر والسودان لما لهذا الملف من أهمية استراتيجية.

وقال وزير النقل السوداني، اليوم الأحد، إن زيارته إلى مدينة وادي حلفا تهدف إلى التأكد من تنفيذ تلك التوجيهات بكل دقة واتقان.

وأضاف أن التوجيهات تتضمن زيادة ساعات العمل في معبري أشكيت وأرقين البريين، حيث سيتم تمديد ساعات العمل لتوفير خدمة أفضل وأسرع للمسافرين والبضائع وإيجاد حلول لعمليات سداد الرسوم الحكومية لكافة الوحدات عبر آليات سداد مرنة متاحة للجميع.

وأكد على ضرورة تطوير وتحسين آليات عمل المعابر البرية بين البلدين ومراجعة التسلسل الإجرائي لعمليات النقل وتخليص البضائع بحيث تكون آمنة وفعالة ومتوافقة مع أعلى المعايير المعمول بها عالميا.

أ ش أ

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