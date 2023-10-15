وزير النقل السوداني: الاهتمام بمعبري أرقين وأشكيت يعزز التعاون مع مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير النقل السوداني المكلف هشام علي أحمد أبوزيد، أن اهتمام القيادة بمعبري أرقين وأشكيت البريين من خلال الإجراءات وعمليات التحسين وتطوير الأداء التشغيلية؛ يعزز علاقات التعاون المشترك بين مصر والسودان لما لهذا الملف من أهمية استراتيجية.
وقال وزير النقل السوداني، اليوم الأحد، إن زيارته إلى مدينة وادي حلفا تهدف إلى التأكد من تنفيذ تلك التوجيهات بكل دقة واتقان.
وأضاف أن التوجيهات تتضمن زيادة ساعات العمل في معبري أشكيت وأرقين البريين، حيث سيتم تمديد ساعات العمل لتوفير خدمة أفضل وأسرع للمسافرين والبضائع وإيجاد حلول لعمليات سداد الرسوم الحكومية لكافة الوحدات عبر آليات سداد مرنة متاحة للجميع.
وأكد على ضرورة تطوير وتحسين آليات عمل المعابر البرية بين البلدين ومراجعة التسلسل الإجرائي لعمليات النقل وتخليص البضائع بحيث تكون آمنة وفعالة ومتوافقة مع أعلى المعايير المعمول بها عالميا.
أ ش أ
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