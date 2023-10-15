الصينية للطاقة النووية: 6.9% زيادة في إنتاج الكهرباء بـ9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الشركة الوطنية الصينية المحدودة للطاقة النووية، وهي منتج رئيسي للطاقة النووية في البلاد، أنها أنتجت 156.16 مليار كيلووات/ساعة من الطاقة الكهربائية من عملياتها التشغيلية التجارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 6.88% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، اليوم الأحد، أن الطاقة الكهربائية المتصلة بالشبكة الوطنية للكهرباء سجلت 146.84 مليار كيلو وات/ساعة، بزيادة 7.24% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.
وأضافت أن من إجمالي الكهرباء المنتجة خلال الأرباع الثلاثة الأولى، بلغت الكهرباء التراكمية المولدة من وحدات الطاقة النووية للشركة 139.46 مليار كيلوواط/ساعة، بزيادة 2.57% على أساس سنوي، في حين بلغت الكهرباء التراكمية المولدة من الطاقة الجديد حوالي 16.70 مليار كيلووات/ساعة، بزيادة 64.8% على أساس سنوي.
يذكر أن تلك الزيادة الكبيرة في توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة ترجع إلى توسيع طاقتها الإنتاجية الجديدة المركبة في العام الجاري.
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