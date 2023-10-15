الصينية للطاقة النووية: 6.9% زيادة في إنتاج الكهرباء بـ9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الشركة الوطنية الصينية المحدودة للطاقة النووية، وهي منتج رئيسي للطاقة النووية في البلاد، أنها أنتجت 156.16 مليار كيلووات/ساعة من الطاقة الكهربائية من عملياتها التشغيلية التجارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 6.88% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، اليوم الأحد، أن الطاقة الكهربائية المتصلة بالشبكة الوطنية للكهرباء سجلت 146.84 مليار كيلو وات/ساعة، بزيادة 7.24% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

وأضافت أن من إجمالي الكهرباء المنتجة خلال الأرباع الثلاثة الأولى، بلغت الكهرباء التراكمية المولدة من وحدات الطاقة النووية للشركة 139.46 مليار كيلوواط/ساعة، بزيادة 2.57% على أساس سنوي، في حين بلغت الكهرباء التراكمية المولدة من الطاقة الجديد حوالي 16.70 مليار كيلووات/ساعة، بزيادة 64.8% على أساس سنوي.

يذكر أن تلك الزيادة الكبيرة في توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة ترجع إلى توسيع طاقتها الإنتاجية الجديدة المركبة في العام الجاري.