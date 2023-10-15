المركزى الصيني: النمو يتحسن ومخاطر الديون المحلية معقولة

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسوق العقارات فيه يظهران علامات تحسّن، كما أن مخاطر ديون الحكومات المحلية“يمكن التحكم فيها”.

وأضاف في كلمة ألقاها يوم السبت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب، إن مؤشرات الاقتصاد، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ونشاط الخدمات، أظهرت اتجاهات إيجابية.

انتعاش سوق العقارات

أفاد رئيس بنك الشعب الصيني بأن سوق العقارات في العديد من المناطق“أظهرت علامات انتعاش” بعد تخفيف قواعد الرهن العقاري.، مضيفاً أن مخاطر ديون الحكومات المحلية في الصين“هيكلية ويمكن التحكم فيها بشكل عام”.

وأضاف أن الصين ستعمل على تحسين بيئة الأعمال للشركات الخاصة وتكثيف الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق الاستقرار التجاري، دون الإعلان عن أي إجراءات جديدة محددة.

وفي بيان منفصل من بنك الشعب الصيني، قال“بان” إن صناع السياسة النقدية سيحسنون استخدام الأدوات الإجمالية والهيكلية، في إشارة إلى التحركات الواسعة التي تؤثر على السيولة الإجمالية وتلك الهادفة لمساعدة صناعات معينة.

وأضاف أن الصين ستسعى لتحقيق المزيد من النمو المستدام مع الحفاظ على وتيرة نمو“معقولة”.

اجتمع محافظو بنوك مركزية ووزراء مالية من أنحاء العالم في مراكش لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي– بما في ذلك حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وفي واحدة من أهم جولاته الخارجية منذ توليه منصبه في يوليو، التقى المحافظ أمس الجمعة بوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لإجراء محادثات وصفها متحدث باسم الوزارة بأنها“موضوعية ومثمرة”.

تباطؤ التضخم

أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة تباطؤ أسعار المستهلكين على نحو غير متوقع لتصل إلى حافة الانكماش، على الرغم من أن مؤشرات حديثة أخرى مثل الصادرات تشير إلى أن التباطؤ قد يكون معتدلاً.

وتجنبت السلطات حتى الآن طرح حزمة تحفيز كبيرة لتعزيز الاقتصاد وركزت بدلا من ذلك على المزيد من السياسات الإضافية.

وقال“بان” إن القطاع المالي في الصين لا يزال قوياً، وإن المخاطر“تحت السيطرة إلى حد بعيد”.

وستفرض الصين رقابة صارمة على الاقتراض الجديد من خلال أدوات تمويل الحكومات المحلية وستضع آلية لكبح جماح زيادة ديونها.

ألمح“بان” إن المقاطعات الشرقية -الأكثر تطوراً اقتصادياً- قادرة على حل مشكلات ديون حكوماتها المحلية بنفسها.

وأضاف أن المقاطعات في المناطق الوسطى والغربية يمكنها إعادة هيكلة منصات التمويل الخاصة بها، وبيع الأصول لسداد الديون والتفاوض مع المؤسسات المالية.

وعن محادثات إعادة هيكلة الديون مع الدول المنخفضة الدخل، قال بان إن الصين لعبت دوراً نشطاً في مواجهة أزمة الديون العالمية وقدمت مساهمات مهمة في معالجة ديون زامبيا.

وأضاف أنه يأمل أن تؤدي مراجعة حصص صندوق النقد الدولي إلى زيادة تمثيل الدول النامية، لافتاً إلى أن إعادة تنظيم الحصص أمر أساسي لإصلاح إدارة الصندوق.

أبرز النقاط الأخرى في خطاب بان:

– قال بان:“تحسنت معدلات توظيف الشباب بشكل ملحوظ”، لافتاً إلى استقرار التوظيف الإجمالي.

– زاد الإنفاق المالي في الصين بوتيرة أسرع ولكن معقولة، في حين ارتفع إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة -وهي مصدر رئيسي لتمويل البنية الأساسية.

– التضخم العالمي ربما يظل مرتفعاً لفترة أطول، على الرغم من أن أسعار المستهلكين في الصين ما تزال مستقرة.

– المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي آخذة في الارتفاع، وتتزايد الشكوك المتعلقة بالسياسة النقدية بسبب الاتجاهات المعقدة في الاقتصادات الكبرى.

اقتصاد الشرق