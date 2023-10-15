اقتصاد كوريا الجنوبية يدخل مرحلة التعافي بفعل بوادر انتعاش الصادرات

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير المالية الكوري الجنوبي، تشو كيونج-هو، اليوم الأحد، إن اقتصاد بلاده يدخل“مرحلة تعافي” على خلفية بوادر انتعاش الصادرات، في حين أن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط يظهر كسبب جديد لعدم اليقين الخارجي.

وقال تشو – خلال اجتماع مع الصحفيين عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش غرب المغرب:“نعتقد أن الرقائق تدفع الصادرات تدريجيا مرة أخرى”، مشيرا إلى أن هناك توقعات في الصناعة بأن صادرات الرقائق وصلت إلى الحضيض وتتعافى تدريجيا. وسيصبح اتجاهها أكثر وضوحا في الربع الرابع وكذلك في عام 2024.

وأضاف:“النقطة الأساسية هي أنه يبدو أن الاقتصاد بدأ يدخل مرحلة التعافي”.

وجاء هذا التصريح بعد انخفاض صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني عشر على التوالي في سبتمبر، لكنها سجلت أقل انخفاض على أساس سنوي حتى الآن هذا العام، حيث كان الطلب العالمي على أشباه الموصلات يسير على مسار التعافي.

وأوضح وزير المالية الكوري الجنوبي أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك التضخم والتوظيف، تشير أيضًا إلى توقعات أكثر إشراقًا للاقتصاد الكوري الجنوبي.

وقال تشو:“تشهد الاقتصادات الكبرى حاليا معدلات تضخم تتراوح بين 5 إلى 6% تقريبا، في حين يترواح التضخم في كوريا الجنوبية بين 2 إلى 3%”، مسلطا الضوء على أن معدل التوظيف وصل أيضا إلى مستوى مرتفع تاريخيا.

وفيما يتعلق بقرار صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو في كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 نقطة مئوية العام المقبل، قال تشو إنه من المُلاحظ أن التقديرات الجديدة لا تزال أعلى من تقديرات نمو اقتصادات الدول الكبرى كالولايات المتحدة واليابان.

وقال تشو:“طالما أن قضية الشرق الأوسط لا تؤثر على اقتصادنا، فسيتحسن الاقتصاد بشكل عام في المستقبل” مضيفا:“تخرج كوريا الجنوبية تدريجيا من النفق”.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لكوريا الجنوبية لعام 2024 إلى 2.2% من التوقعات السابقة البالغة 2.4%، حيث أدى تعثر الاقتصاد الصيني وتباطؤ قطاع التصنيع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، قال وزير المالية الكوري الجنوبي إنه لا يزال من السابق لأوانه الإعلان عن اختفاء جميع الشكوك في ضوء تصاعد الصراع بين حماس وإسرائيل.

وقال تشو:“الصراع يمكن أن يؤثر على الأسعار العالمية للمواد الخام والنفط. حتى الآن، هناك بعض الاستجابات الجزئية من السوق، لكن القضية لها تأثيرات محدودة حاليا”.

وأضاف:“إذا ظلت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية، فمن غير المتوقع أن يشهد اتجاه أسعار المستهلكين تغيرات كبيرة حتى نهاية هذا العام، ومع ذلك، إذا أصبحت شديدة التقلب، فقد يكون لذلك تأثير على أسعار المستهلكين”.

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