العامة لاستصلاح الأراضي تقلص خسائرها السنوية 47%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت خسائر شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 47% خلال العام المالي الماضي، لتصل 30.2 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 56.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 135.4 مليون جنيه، مقابل 45.1 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكان قرر مجلس إدارة شركة العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير، تأجيل النظر في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المتمضن تكليف المجلس إعداد دراسة تفصيلية قانونية ومالية لتوضيح رؤية وموقف الشركة من الدمج أو التصفية، وتقديمها للشركة القابضة.

وأرجعت الشركة، قرار المجلس إلى تحسن الموقف المالي للشركة في الفترة من 1 أكتوبر 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 حيث تحقق صافي ربح قدره 5 مليون جنيه، كما تحقق صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري قدره 8 مليون جنيه.

وأضافت أنه سيتم إرجاء مناقشة الموضوع لحين الانتهاء من السنة المالية في 30 يونيو 2023 وعرض القرار على الجمعية العامة لاتخاذ ما يلزم.

وكانت قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية، تكليف مجلس الإدارة بإعداد دراسة قانونية ومالية لتوضيح رؤية وموقف الشركة من الدمج أو التصفية.

واعتمدت العمومية بحث مدي استمرار نشاط الشركة وترحيل الخسائر المرحلة لسنوات قادمة.

وكانت تضاعفت خسائر شركة“العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير” بنسبة 272.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 42.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 11.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 17.2 مليون جنيه، مقابل 74.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى انخفاض إيرادات النشاط الجاري خلال الفترة الحالية بنحو 57 مليون جنيه لتأخر تحرير مستخلصات خلال الفترة الحالية.

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة“العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير”، على الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.

وقررت العمومية عدم إعفاء مشتري مساحة 10 آلاف متر مربع بمقر الشركة بدار السلام من قيمة غرامة التأخير البالغة 2 مليون جنيه.

كما قررت العمومية إحالة ما أثير في تحقيقات النيابة الإدارية ضد خليفة عبدالجليل طه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق للشركة إلى النيابة العامة.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 220 ألف جنيه خلال العام المالي المقبل، وإيرادات بقيمة 247 مليون جنيه.

كما تستهدف الشركة استثمار نحو 11.8 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.