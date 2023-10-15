بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يثير القلق

MENAFN - Al-Borsa News) تتزايد حالة القلق لدى مسؤولي مؤسسات التمويل العالمية بشأن عواقب أسعار الفائدة الأعلى المستمرة لفترة أطول والتي وصلنا إليها في الوقت الراهن.

يعكس ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل اعتقاداً يسود لدى المستثمرين بشكل متزايد، ومفاده أن الاقتراض بتكلفة أقل قد ولّى عصره. حذر العديد من الحاضرين في اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع في المغرب من أن التشديد النقدي الجماعي يهدد الآن بإحداث صدمة لاقتصاد عالمي يشرف على حافة الهاوية بالفعل، مع احتدام الحرب في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، قالت غيتا غوبيناث، المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية قدّمها توم كين من“بلومبرغ” إن“الديون وصلت إلى مستويات قياسية عالية، في الوقت الذي نشهد فيه بيئة أسعار فائدة متزايدة الارتفاع لفترة أطول. لا يزال ينتظرنا الكثير الذي تجدر متابعته-وقد يمضي في اتجاه خاطئ”.

لا تحتاج غوبيناث ونظراؤها الذين التقوا في مدينة مراكش المغربية وقتاً طويلاً لاستحضار أمثلة من الماضي على حدوث ذلك. فقد مروا هذا العام بتجربة سلسلة من الانهيارات ضربت مصارف إقليمية أميركية، تلتها أجواء من التوتر في القطاع العقاري والتي لم تنقشع بعد.

استمرار رفع اسعار الفائدة

تعد اجتماعات صندوق النقد الدولي، التي تعقد بالتزامن مع اجتماعات البنك الدولي، أول مناسبة يلتقي فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمناقشة التوقعات منذ أن نبّهت نتائج ندوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي عُقدت في جاكسون هول في أغسطس الماضي المستثمرين إلى إمكانية استمرار السياسة النقدية التشديدية.

منذ ذلك الحين، لم تؤد حالة عدم الاستقرار في سوق النفط وهجوم حماس على إسرائيل إلا إلى ترسيخ الانطباع بوجود خلفية من التقلبات، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يتكيف مع الوتيرة غير المسبوقة للتشديد المتزامن في العام الماضي.

كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي شاركت في الجلسة إلى جانب غوبيناث، استشهدت بالتحدي الذي يواجهه صناع السياسات الذين يقيّمون تداعيات الصدمات المتعددة في السنوات الأخيرة، إلى جانب التأثير غير المعروف حتى الآن لأسعار الفائدة المرتفعة بوتيرة متسارعة.

جاءت هذه الرؤية متوافقة مع التقييم الجماعي من جانب وزراء مالية مجموعة الـ20. فقد شدّد بيانهم على مخاطر تتراوح بين“التوترات الجيو اقتصادية والظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية وتشديد الظروف المالية العالمية، وهي التطورات التي يمكن أن تفاقم حالة الضعف الناجمة عن الديون”.

يتمثل أحد هذه التهديدات في ارتفاع أسعار النفط بالدرجة التي تؤجج أسعار المستهلكين مرة أخرى-وهو خطر محتمل في حال أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى إثارة صراع إقليمي أوسع.

القلق بشأن إيران

قال جيسون فورمان، الأستاذ في جامعة هارفارد والمستشار السابق للبيت الأبيض:“أنا قلق دائماً بشأن إيران، ونطاق التقلبات التي سوف يتسبب بها هذا الوضع، وتأثيره في الاقتصاد العالمي. بالتأكيد لا بد أن نكون أكثر قلقاً اليوم من أي وقت مضى”.

في الوقت نفسه، تشير الأدلة بالفعل إلى أن التضخم لم يُكبح بشكل تام بعد، وهي وجهة نظر أقرها بيان مجموعة الـ20، وأثبتتها الزيادة السريعة في أسعار التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي.

وقال كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لـ“دويتشه بنك”، في تصريحاته لفرانسين لاكا عبر تلفزيون“بلومبرغ”:“أعتقد أنه بشكل عام، نرى أن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول. وهذا شيء لابد لعملائنا أن يضعوه في حسبانهم”.

حذر سوينغ من أن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على العقارات التجارية يعني أن القطاع سيخوض فترات“عصيبة” خلال العامين المقبلين-وهو خطر تراقبه الجهات التنظيمية أيضاً.

المخاوف السيادية

كذلك أثيرت المخاوف السيادية خلال اجتماعات مراكش. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر مسؤولو البنك الدولي من أن ارتفاع الفائدة لفترة أطول قد يكون له تأثير بمرور الوقت، لأسباب ليس أقلها تداعيات النمو في البلدان ذات الدخل المنخفض.

في بيان صدر أمس السبت، انتقدت مجموعة“جوبيلي يو إس إيه نتورك” (Jubilee USA Network)، غير الربحية ومقرها في واشنطن التي تدعو إلى توفير المعونات المالية للدول الفقيرة، الحملات المستمرة لزيادة تكاليف الاقتراض في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمواً ضعيفاً وتراجع التضخم.

قال إريك ليكومبت، المدير التنفيذي للمجموعة:“السياسة المدمّرة المتمثلة في رفع أسعار الفائدة تعني أن المزيد من البلدان النامية تواجه أزمة ديون. أكثر من نصف هذه البلدان تواجه صعوبة في سداد ديونها وتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها”.

فيما يتعلق بالتوقعات العامة، لا تزال هناك تصريحات تبعث على الارتياح خلال اجتماعات مراكش، لا سيما من جانب غوبيناث، التي أشارت إلى أن“جوهر” النظام المالي يحظى بالتماسك، حتى لو لم يكن الكثيرون يتوقعون ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا حذرت من أن تهديدات الاستقرار تنطوي على عدة أبعاد. وقالت:“من الواضح أننا نواجه حقبة أسعار فائدة أعلى لفترة أطول”، و”تشديد الأوضاع المالية بشكل حادّ قد يؤثر على الأسواق والبنوك والمؤسسات غير المصرفية”.

اقتصاد الشرق



