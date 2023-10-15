وزير النقل: زيادة قيمة تعويض توسعات ميناء العريش بنسبة 40%

MENAFN - Al-Borsa News) قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك توجيه رئاسي بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا عليه بالمرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته بنسبة 40%، بالإضافة إلي حصول المواطنين على المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها.

وأضاف، خلال لقائه بعدد من أهالي حي الميناء بالعريش، أنه سيتم زيادة التعويض للمواطنين الذين حصلوا عليه بنسبة 20% من قيمة التعويض.

وأكد وزير النقل، أن مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته، تنفذه الدولة ليصبح ميناء دولي محوري مرتبط بشبكة خطوط السكك الحديدية، حيث يعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل العريش – طابا.

وأوضح أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلي طابا وربطهم بالحدود الشرقية وهي:“منطقة لوجيستية خلف الميناء البري في طابا، ومنطقة لوجستية خلف ميناء العوجة، ومنطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبنى، ومنطقة لوجيستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب، ومنطقة لوجستية على البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد”، بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد، والطور، ورأس سدر.

وقال إن تقوم الدولة بمشروع كبير لتنمية سيناء، وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان.

وأكد أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق على وسيلة وطريقة وآلية التعويض التي تناسبه وترضيه.