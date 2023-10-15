وزير النقل: زيادة قيمة تعويض توسعات ميناء العريش بنسبة 40%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك توجيه رئاسي بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا عليه بالمرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته بنسبة 40%، بالإضافة إلي حصول المواطنين على المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها.
وأضاف، خلال لقائه بعدد من أهالي حي الميناء بالعريش، أنه سيتم زيادة التعويض للمواطنين الذين حصلوا عليه بنسبة 20% من قيمة التعويض.
وأكد وزير النقل، أن مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته، تنفذه الدولة ليصبح ميناء دولي محوري مرتبط بشبكة خطوط السكك الحديدية، حيث يعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل العريش – طابا.
وأوضح أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلي طابا وربطهم بالحدود الشرقية وهي:“منطقة لوجيستية خلف الميناء البري في طابا، ومنطقة لوجستية خلف ميناء العوجة، ومنطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبنى، ومنطقة لوجيستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب، ومنطقة لوجستية على البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد”، بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد، والطور، ورأس سدر.
وقال إن تقوم الدولة بمشروع كبير لتنمية سيناء، وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان.
وأكد أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق على وسيلة وطريقة وآلية التعويض التي تناسبه وترضيه.
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