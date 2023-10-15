الصين تصدر سندات خضراء خارجية مقومة باليوان بـ223 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الصين، أنه نجح في إصدار سندات خضراء خارجية مقومة باليوان بقيمة 1.6 مليار يوان (نحو 222.92 مليون دولار).
وقال البنك، اليوم الأحد، إن السندات التي صدرت لأجل عامين صدرت من قبل فرع البنك في الخارج في فرانكفورت بألمانيا.
وأوضح أنه سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار السندات لدعم مشاريع خضراء مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف في أوروبا والشرق الأوسط.
أ ش أ
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