الصين تصدر سندات خضراء خارجية مقومة باليوان بـ223 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الصين، أنه نجح في إصدار سندات خضراء خارجية مقومة باليوان بقيمة 1.6 مليار يوان (نحو 222.92 مليون دولار).

وقال البنك، اليوم الأحد، إن السندات التي صدرت لأجل عامين صدرت من قبل فرع البنك في الخارج في فرانكفورت بألمانيا.

وأوضح أنه سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار السندات لدعم مشاريع خضراء مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف في أوروبا والشرق الأوسط.

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