وزير الزراعة يبحث استغلال الأصول التابعة في محافظة الغربية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الزراعة السيد القصير، مع محافظ الغربية طارق رحمي، موقف المشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، فيما يخص القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
كما بحثا الجانبان – خلال اللقاء – سبل الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها، فضلا عن تفعيل دورها لخدمة المزارعين والمربين بمحافظة الغربية.
وشملت الموضوعات التي بحثها الجانبان، سبل تنمية المشروعات الزراعية في الغربية سواء في مجال الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن مراكز تجميع الألبان، والمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
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