أرباح الإسكندرية للأدوية ترتفع 62% خلال شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 62% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 2023- 2022، لتصل 39.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 24.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري لتصل 320.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات 236.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، توزيع نقدي بقيمة 13 جنيهاً نقداً على السهم عن العام المالي.

وكشفت الشركة عن نصيب العاملين من الأرباح يبلغ 12.5 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية على صرف مكافأة مجلس الإدارة بواقع 2.76 مليون جنيه.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 7.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 126.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 117.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 23.2% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، لتصل 120.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 98.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 1.41 مليار جنيه، مقابل 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2023- 2024، بصافي ربح مستهدف 113 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 113 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 165 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

كما تستهدف تحقيق إيرادات 1.87 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.39 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.