4 نوفمبر.. عمومية موبكو تبحث دمج المصرية للمنتجات النيتروجينية

MENAFN - Al-Borsa News) دعت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم 4 نوفمبر المقبل؛ لبحث إندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية.

وستناقش العمومية الموافقة على إندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة، وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقًا لقوائم 2022 وهو التاريخ المتخذ للإندماج.

ومن المقرر توزيع رأس المال وفقًا للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار.

كما ستنظر العمومية في الموافقة على تحديد رأس المال المرخص به لموبكو بعد الإندماج بمبلغ 50 مليار جنيه وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الإندماج بقيمة 20.79 مليار جنيه.

وستتناقش الجمعية انتقال جميع حقوق والتزامات الشركة المصدرية للمنتجات النيتروجينية إلى موبكو.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، الخاص بدمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية.

ويتضمن تقرير الافصاح الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن الموافقة على السير في إجراءات دمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (شركة مندمجة) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة

وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، على إندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينة (التابعة)، وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في 31 ديسمبر 2022.

وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج مع توزيع أسهم رأس مال الشركة الدامجة بعد الإندماج في ما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركة المندمجة على أساس صافى حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول كلاً من الشركة الدامجة والشركة المندمجة في التاريخ المتخذ أساساً للإندماج.

جاء ذلك وفقاً لما إنتهت إليه اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن، وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار الدمج بناء على القيمة الدفترية أو العادلة يقوم على أساس رؤية مجلس إدارة الشركة، وتتسم القيمة الدفترية بسهولة حسابها من القوائم المالية للشركات، وهو ما يناسب الشركات غير المدرجة فى البورصة، والتى لا تتمتع بقيمة سوقية، القيمة العادلة لها تتطلب حسابات أكثر تعقيداً من القيمة الدفترية.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمد من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكلًا من شركة مصر لإنتاج الأسمدة الشركة الدامجة والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينة الشركة المندمجة.

كما وافق مجلس الإدارة على مسودة عقد الإندماج، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

ارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، بنسبة 6.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.97 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وقررت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، تعيين أحمد محمد محمد السيد رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

وأوضحت الشركة، أن التعيين بناءً على صدور قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.

وكانت قررت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، المساهمة في تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا الخضراء.

وأوضحت الشركة، أن تأسيس الشركة الجديدة بالتعاون مع شركة“سكاتك” النرويجية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

وأضافت أنه جاري تحديد نسبة ومبلغ المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة.

وكانت قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قيد تعديل غرض شركة مصر لإنتاج الاسمدة“موبكو”، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة .

وأوضحت البورصة أن التعديل بإضافة نشاط“إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا بتركيزات مختلفة ويستخدم في تطبيقات واستخدامات مختلفة ومنها معالجة عادم المحركات ( تحت أسماء تجارية مختلفة )” إلى غرض الشركة.

كما وافقت البورصة على قيد تعديل مدة شركة مصر لانتاج الاسمدة – موبكو في ضوء تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من 28 يوليو 2023 لتنتهى في 27 يوليو 2048 وفقا للتأشير في السجل التجارى.