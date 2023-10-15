تحليل سوق العملات لليوم عن رانيا جول محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) 13 أكتوبر 2023
قدمت بورصة العملات المشفرة Coinbase رسميًا اعتراضات على اللوائح الضريبية المقترحة من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) للمعاملات الرقمية. وتقول الشركة إن هذه القواعد يمكن أن تنتهك حقوق الخصوصية للأمريكيين وتؤدي إلى متطلبات تسجيل صعبة.
وأكدت Coinbase أن هذه اللوائح ستؤدي إلى مراقبة حكومية دقيقة للأنشطة اليومية للأمريكيين، مما يثير المخاوف بشأن التأثير المحتمل على الخصوصية. وتأتي هذه الخطوة استجابة للقواعد المقترحة من مصلحة الضرائب الأمريكية والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية في مجال العملات المشفرة وتعزيز مصادر الإيرادات الضريبية.
ومن أجل التعامل مع اللوائح الأمريكية، قامت Coinbase بتبني مجموعة من الإجراءات والتدابير. واحدة من هذه الإجراءات هي التعاون مع الجهات التنظيمية المعنية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة الخزانة الأمريكية. حيث يتم ضبط وتنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة بواسطة هذه الجهات التنظيمية. كما قامت Coinbase بتطبيق إجراءات مشددة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من هوية المستخدمين. وتلتزم المنصة بالامتثال للقوانين المالية والضريبية في الولايات المتحدة.
ومن المهم ملاحظة أن التشريعات واللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة قد تختلف من دولة إلى أخرى. وبالتالي، يجب على الشركة الامتثال للوائح البلدان التي تعمل فيها. ويمكن القول إن Coinbase تحاول التعامل مع التحديات التنظيمية في الولايات المتحدة من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية وتطبيق إجراءات صارمة للامتثال للقوانين المالية والضريبية. ومن المهم أن تستمر في مراقبة التطورات التنظيمية والتكنولوجية وتنفذ أعمالها وفقًا لهذه التغيرات.
ومن جهة أخرى يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى التنفيذ السريع لهذه اللوائح. لإن موقفهم مدفوع بإمكانية تعزيز الشفافية بشكل كبير في سوق العملات المشفرة سريعة النمو وتعزيز توليد الإيرادات الضريبية من المعاملات الرقمية. وأعتقد أن التوتر بين المخاوف المتعلقة بالخصوصية والحاجة إلى الرقابة التنظيمية في سوق العملات المشفرة المتطور باستمرار هما قطبي المشكلة الحالية.
فمع استمرار تزايد شعبية المعاملات الرقمية، فإن تحقيق التوازن بين هذه المصالح المتنافسة سيكون تحديًا رئيسيًا للمنظمين والمشاركين في السوق الرقمية على حدٍ سواء. وهذا من شأنه أن يستمر في الضغط بشكل سلبي على سعر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
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