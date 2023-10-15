صورتان من الفضاء تظهران غرق غزة بالظلام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت صورتان التقطتا من الفضاء غرق غزة في الظلام، بعدما قطع الاحتلال إمدادات الكهرباء عن غزة مع اندلاع الحرب .ونشرت صحيفة "غلوبل تايمز" الصورتين اللتين تظهران حجم الظلام الدامس في غزة، بعد انقطاع التيار الكهربائي فيها.وكان مصدر الصورتين المركز الدولي لأبحاث البيانات الضخمة من أجل أهداف التنمية المستدامة، ومقره بكين.وفي الصورة الأولى التي التقطت عبر الأقمار الاصطناعية يوم 14 سبتمبر الماضي، أي قبل اندلاع الحرب بثلاثة أسابيع كانت الأضواء منتشرة في قطاع غزة من بيت لاهيا وبيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا، مع أن التركيز الأكبر للأضواء كان في مدينة غزة، مركز القطاع.



لكن في الصورة الثانية، التي التقطت في 12 أكتوبر الجاري، أي في اليوم الخامس من الحرب، فكانت الأضواء غائبة .

وقالت الصحيفة الصينية إن قطاع غزة، وهو واحد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، يكاد يغرق في الظلام في الليل مع قطع الاحتلال لإمدادات الكهرباء. سكاي نيوز