هنغاريا تؤكد فشل العقوبات الغربية ضد روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن العقوبات الغربية ضد روسيا فلشت في ضرب الاقتصاد الروسي أو التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية، خلافا لتوقعات الاتحاد الأوروبي.وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نحن بحاجة لمناقشة مدى تأثير العقوبات على روسيا، وبمن ستلحق الضرر الأكبر بنا أو بموسكو، وهل لها أي معنى، وما إذا كانت حققت أي نتائج عملية على أرض الواقع وحققت أهدافها، وتحديدا هدف إخضاع روسيا اقتصاديا للتوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية".



وتابع:" هل نجحنا في ذلك أم لا؟، شخصيا لا أعتقد ذلك، ومن الواضح أن الأمر لم ينجح".



وأشار سيارتو إلى أن الاتحاد الأوروبي توقف عن بحث هذه المسألة في الوقت الراهن، وخلص إلى أنه "بمجرد إثارة قضية العقوبات ضد روسيا من قبل أي دولة، يتم حشرها في الزاوية وإهانتها".



وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية تجميد الأصول الروسية، وفرضت كل ما في وسعها من عقوبات وقيود على التعامل مع روسيا بلا جدوى.



ووصف بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

RT