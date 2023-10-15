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الدوريات الخارجية: 7 إصابات بحوادث تصادم مختلفة خلال 24 ساعة

10/15/2023 3:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث صباح اليوم ومساء أمس، ونتج عنها إصابات بشرية مختلفة.
وأوضح الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين 3 مركبات على طريق جرش - عمان، مبيناً أن سبب الحادث التتابع القريب وعدم ترك مسافة أمان.
وأضاف الصمادي، أنه تم أمس التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد - عمان، ونتج عنه 5 إصابات تم نقلهم لمستشفى جرش الحكومي.
وبين أنه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق البحر الميت ونتج عنه إصابتين.
ودعا الصمادي السائقين إلى اتخاذ اقصى درجات الحذر خلال القيادة مع التغيرات الجوية وتساقط الأمطار في مختلف مناطق المملكة.




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