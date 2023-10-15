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محلل سياسي لـ الوكيل: جيش الاحتلال يشعر أنه تلقى ضربة زعزعت أمنه

10/15/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي الاستاذ فضل طهبوب إن الضفة الغربية تشهد حالة توتر وصعوبة في التنقل بين المناطق بالأراضي المحتلة .
وأضاف طهبوب خلال اتصال هاتفي من القدس المحتلة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن جيش الاحتلال يشعر أنه تلقى ضربة زعزعت أمنه وقوته .
وأشار أن الاشتباكات مستمرة بين جنود الاحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية مما أدى لارتفاع عدد الشهداء بالضفة إلى 35 فلسطينياً .
وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يجرؤ على قصف قطاع غزة لولا دعم أمريكا له مؤكداً أنه يوجد مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإقالة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وحبسه .
وأكد أن الاحتلال وأمريكا مترددا في بدء الاجتياح البري على قطاع غزة تخوفاً من الهزيمة من قبل كتائب القسام بالإضافة إلى التفكك الذي يحيط جنود الاحتلال الإسرائيلي .




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