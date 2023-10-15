نيويورك تايمز تكشف سبب تأجيل غزو الاحتلال البري لقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بتأجيل الاحتلال الإسرائيلي اجتياحه البري لقطاع غزة "بسبب الظروف الجوية".



وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة عن ضبّاط الاحتلال أنّه "كان من المقرر في البداية أن يجري الغزو الأحد، ولكن جرى تأجيله بضعة أيام على الأقل جزئياً، بسبب الظروف الجوية التي كانت ستجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات بدون طيار توفير غطاء جوي للقوات البرية".



يأتي ذلك في وقتٍ تشهد "إسرائيل" تخبّطاً على المستويين العسكري والسياسي، فيما يخصّ هدف الاجتياح البري المحتمل لغزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، في تقرير للمحللة السياسية، شيريت أفيطان كوهِن.



وقالت كوهِن، في تقريرها، إنّ "الكابينت" يصرّح بأنّه "يهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لحماس وسلطتها، فيما الناطق باسم الجيش يصوغ هدفاً مقلصاً، ألا وهو هزيمة حماس وتصفية كل المسؤولين الذين كانوا متورطين في معركة يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".



وعلّقت المراسلة على هذا الأمر مشيرةً إلى وجود "فجوات مهمة بين إعلانات المستويين السياسي والعسكري فيما يخص أهداف الحرب في قطاع غزة".



وأضافت أنّ "هذه الفجوات بين الجيش والمستوى السياسي أُثيرت، غير مرة، خلال الأسبوع الأخير، إذ إنّ هدف هزيمة حماس الذي حدده الناطق باسم الجيش، ليس بأي حال، الهدف الذي اتُفق عليه في الحكومة".



يأتي ذلك بعد مصادقة "كابينت" الاحتلال، على الدخول البري لغزة، مع وجود خلافات بشأن عمق الدخول البري للقطاع.

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