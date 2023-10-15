موسكو: الغرب لم يجد أي أدلة على انتهاك روسيا للعقوبات ضد كوريا الشمالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة أوليغ بورميستروف إلى أن الغرب تابع عن كثب زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى روسيا بحثا عن انتهاك موسكو للعقوبات على بيونغ يانغ.وقال بورميستروف في حديث لوكالة "نوفوستي": "يبدو أن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا كان مفاجئة بالنسبة للغرب. وتم وضع رحلته إلى الشرق الأقصى الروسي تحت عدسة مكبرة من أجل البحث عن انتهاك روسيا المحتمل للعقوبات. لكن، كما نرى، لم يجد خصومنا أي دليل على ذلك".



وقام كيم جونغ أون في سبتمبر الماضي بزيارة إلى روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019 والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 13 سبتمبر في قاعدة فوستوشني الفضائية.



وزار كيم مصنع "غاغارين" للطيران في مدينة كومسومولسك على نهر الآمور في الشرق الأقصى الروسي، وتعرف على طائرة "سوبرجيت 100" المدنية، وحضر تحليقا تجريبيا لمقاتلة "سو-35" الروسية من الجيل الخامس، كما زار عددا من المصانع العسكرية في المنطقة.

RT