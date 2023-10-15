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عز الدين أحمد أبو الراغب في ذمة الله

10/15/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -

قال تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
"وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ". صدق الله العظيم.


انتقل إلى رحمة الله تعالى
المرحوم بإذن الله (عز الدين أحمد أبو الراغب)
وسيصلى عليه في مسجد الغرباء الكائن في حي أبو الراغب/ المقابلين على
صلاة الظهر والدفن في مقبرة أبو الراغب الكائنة في أم الحيران بالقرب من الشرق الأوسط.

تقبل التعازي للرجال والنساء في المقابلين حي أبو الراغب بمنزل المرحوم لمدة ثلاثة أيام من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.


لكل أجل كتاب ولا نقول الا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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