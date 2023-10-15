تمارين رياضية للحامل.. سهلة و آمنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر خلال فترة الحمل، من الأمور الجيدة لصحة المرأة وجنينها، فهي تعمل على دعم جسدها خلال التغيرات الجسدية والعاطفية التي تمر بها في تلك الفترة، والتي تشمل غثيان الصباح، وحرقة المعدة، والمزاج السيئ، كما تمكن أن تساعد في تقليل آلام الظهر والحوض.

رياضات آمنة لممارستها أثناء فترة الحمل

الرقص

يعتبر الرقص آمنًا تمامًا، كما إنه ممتع أيضًا وله مجموعة من الفوائد الرائعة لجسمك وعقلك، إذ يساعد على خفض ضغط الدم، والحفاظ على تدفقه، بالإضافة إلى تخفيف التوتر، وتحسين الصحة العامة.

ورغم إنه يعتبر آمنًا، فلا بد أن تتجنبي أي شكل من أشكال الرقص المجهد الذي يتضمن حركات معقدة، أو ينطوي على اتخاذ أوضاع غريبة والقفز؛ لذا ننصحك بحضور دروس الزومبا للمبتدئين، وحينما تشعرين بالتعب الشديد عليك التوقف دون تفكير.



بيلاتيس

يعتبر البيلاتس تمرينًا رائعًا أثناء الحمل؛ فهو يهدف إلى تعزيز القوة والقدرة على الحركة من خلال حركاته الدقيقة وتقنيات التنفس التي يعتمد عليها، كما يمكن أن يساعد ذلك في تقوية العضلات، بما في ذلك عضلات الجذع والظهر والحوض.

ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من الآلام والأوجاع، خاصة في منطقة أسفل الظهر. وتعتبر معظم تمارين بيلاتيس آمنة تماماً خلال فترة الحمل؛ ومع ذلك، عليك تجنب بعض الحركات المعقدة وعدم إجهاد جسدك بممارستها.

اليوغا

هناك العديد من الأسباب الوجيهة لإضافة اليوغا إلى روتين نشاطاتك؛ فهي تساعد على تحسين المرونة والتوازن، ويمكن أن تساعد أيضًا في تقليل التوتر والقلق، خاصة أن النساء في فترة الحمل يجدن أنفسهن أمام الكثير من التغيرات الجسدية والعاطفية.

ويُشار إلى أن تعرض المرأة الحامل للتوتر يؤدي إلى عدد من الآثار الجانبية، التي تؤثر على صحتها وصحة الطفل، مثل الأرق والصداع وفقدان الشهية.

الركض

باستطاعتك ممارسة رياضة الهرولة باستخدام آلة الجري، على أن يتم ضبطتها على المستوى الذي تشعرين فيه بالارتياح، فمن المحتمل أن يصبح الركض غير مريح، لذا يمكنك استبدال ذلك بالمشي.

ويعد الركض تمرينًا رائعًا أثناء الحمل، لكن في حال لم يكن لديك المعلومات الكافية حول آثاره الجانبية أو طريقة ممارسته، فمن الأفضل أن تتوقفي.

السباحة

تعتبر السباحة بديلاً آمنًا ووسيلة مفيدة لبقائك نشيطة أثناء الحمل، كما يمكنها مساعدتك في تخفيف الضغط والتورم؛ لأن الماء يدعم وزنك ويخفف الضغط على ظهرك ومفاصلك.

فوشيا

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