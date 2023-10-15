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تراجع التضخم في السعودية إلى 1.7% في ايلول الماضي

10/15/2023 3:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات حكومية يوم الأحد أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7 % في الشهر الماضي.


وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع 9.8% مما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.1 % .


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