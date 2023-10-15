تراجع التضخم في السعودية إلى 1.7% في ايلول الماضي

تراجع التضخم في السعودية إلى 1.7% في ايلول الماضي
التاريخ
10/15/2023 3:10:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات حكومية يوم الأحد أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7 % في الشهر الماضي.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع 9.8% مما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.1 % .
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