تمليس الشعر يهدد المرأة بسرطان الرحم

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال باحثون إن استخدام مواد كيميائية لتمليس الشعر لفترة طويلة، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم لدى النساء ذوات البشرة السمراء الأكبر سناً.

وأشارت الدراسة إلى أنه بعد انقطاع الطمث، تزداد فرصة الإصابة بسرطان الرحم بنسبة 50% لدى من استخدمن منتجات تمليس الشعر أكثر من مرتين في السنة، لمدة 5 سنوات.

ووفق "هيلث داي"، حذّرت الدكتورة كيمبرلي برتراند مؤلفة الدراسة من جامعة بوسطن من ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرحم العدواني، وكذلك الوفاة بسببه إلى الضعف، إذا تم استخدام هذه المواد الكيميائية بكثافة.

وقالت برتراند: "هذه المنتجات تخضع لقواعد تنظيمية فضفاضة، ومن المعروف أنها تحتوي على مكونات ضارة محتملة، منها مواد كيميائية تسبب اختلالات الغدد الصماء".

ولم تحدد الدراسة أسماء المنتجات التي تسبب ذلك، فقد سأل الباحثون حوالي 45 ألف امرأة عن معدل استخدامهن لمرطبات الشعر الكيميائية، ولم يكن لدى أي منهن تاريخ سابق للإصابة بالسرطان.

وتمت متابعة النساء لمدة 22 عاماً.. وقارن الباحثون معدلات الإصابة بسرطان الرحم بين اللاتي أبلغن عن استخدام متكرر أو طويل الأمد لمرخيات الشعر، بمعدلات الإصابة بين النساء اللاتي لم يستخدمنها مطلقاً أو نادراً.

ووجدت الدراسة أن النساء الأكبر سناً بعد انقطاع الطمث، واللاتي يستخدمن بشكل شائع منتجات تمليس الشعر لديهن معدلات أعلى للإصابة بسرطان الرحم.