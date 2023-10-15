تمليس الشعر يهدد المرأة بسرطان الرحم

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- Khaberni) خبرني - قال باحثون إن استخدام مواد كيميائية لتمليس الشعر لفترة طويلة، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم لدى النساء ذوات البشرة السمراء الأكبر سناً.
وأشارت الدراسة إلى أنه بعد انقطاع الطمث، تزداد فرصة الإصابة بسرطان الرحم بنسبة 50% لدى من استخدمن منتجات تمليس الشعر أكثر من مرتين في السنة، لمدة 5 سنوات.
ووفق "هيلث داي"، حذّرت الدكتورة كيمبرلي برتراند مؤلفة الدراسة من جامعة بوسطن من ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرحم العدواني، وكذلك الوفاة بسببه إلى الضعف، إذا تم استخدام هذه المواد الكيميائية بكثافة.
وقالت برتراند: "هذه المنتجات تخضع لقواعد تنظيمية فضفاضة، ومن المعروف أنها تحتوي على مكونات ضارة محتملة، منها مواد كيميائية تسبب اختلالات الغدد الصماء".
ولم تحدد الدراسة أسماء المنتجات التي تسبب ذلك، فقد سأل الباحثون حوالي 45 ألف امرأة عن معدل استخدامهن لمرطبات الشعر الكيميائية، ولم يكن لدى أي منهن تاريخ سابق للإصابة بالسرطان.
وتمت متابعة النساء لمدة 22 عاماً.. وقارن الباحثون معدلات الإصابة بسرطان الرحم بين اللاتي أبلغن عن استخدام متكرر أو طويل الأمد لمرخيات الشعر، بمعدلات الإصابة بين النساء اللاتي لم يستخدمنها مطلقاً أو نادراً.
ووجدت الدراسة أن النساء الأكبر سناً بعد انقطاع الطمث، واللاتي يستخدمن بشكل شائع منتجات تمليس الشعر لديهن معدلات أعلى للإصابة بسرطان الرحم.
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