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بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي خلال جولته في الشرق الأوسط

10/15/2023 3:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة إقليمية في الشرق الأوسط، الأحد، مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.

وصرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أنّ اللقاء بين الوزير الأمريكي وولي العهد في الرياض بدأ بعيد الساعة 07,30 (04,30 ت غ).

ويقوم بلينكن بجولة في المنطقة تشمل ستّ دول عربية منذ أن شنّ مقاتلو حماس هجوماً مباغتاً ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1300 شخص، أعقبته حملة قصف إسرائيلية كثيفة قتلت أكثر من 2300 فلسطيني في قطاع غزة، مع ترقب اجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر.


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