جورج كلوني عن اغتيال صحافي لبناني: الوضع مفجع

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أدلى الممثل الأمريكية جورج كلوني بتعليق على الأخبار التي أشارت إلى استشهاد صحافي لبناني بنيران إسرائلية مساء يوم أمس، مشيراً إلى أن الصحافيين دائماً على الجبهة الأمامية ولكن من دون أي حماية كبيرة.
وأكد نجم هوليوود، في حديث على هامش حضوره احتفال حفل تخريج في مدرسة رويبال للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، التي ساهم في تأسيسها، أن لبنان يحتل مكانة خاصة لديه لأنه "متزوج من لبنانية، ولبنان من إحدى تلك القصص الحزينة جداً".
وكانت وكالة رويترز نقلت في الساعات الأخيرة أن مصورا يعمل لديها، يدعى عصام عبدالله، لقي حتفه وأصيب 6 صحفيين في جنوب لبنان أمس الجمعة عندما أصابتهم صواريخ "أطلقت من اتجاه إسرائيل".
وحملت وكالة فرانس برس إسرائيل مسؤولية الحادث، مثلما اتهمها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، فيما اكتفى مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بالقول "تعلمون، نحن في حالة حرب، وقد تحدث أشياء نأسف لها"، مضيفاً أن بلده سيحقق في الأمر.
وكانت قرية علما الشعب مسرحاً لاشتباكات متكررة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتابع كلوني وفق لمقاطع مصورة من حفل التخرج "المنطقة كلها مشتعلة وهذا محزن بكل المقاييس. كل ما يمكننا فعله هو الدعاء أن تكون هناك نهاية سليمة قريباً، على الرغم من أنني لا أرى ذلك إطلاقاً ولا أعتقد أن أي شخص آخر قد يراها".
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