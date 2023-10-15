جورج كلوني عن اغتيال صحافي لبناني: الوضع مفجع

MENAFN - Khaberni) خبرني - أدلى الممثل الأمريكية جورج كلوني بتعليق على الأخبار التي أشارت إلى استشهاد صحافي لبناني بنيران إسرائلية مساء يوم أمس، مشيراً إلى أن الصحافيين دائماً على الجبهة الأمامية ولكن من دون أي حماية كبيرة.

وأكد نجم هوليوود، في حديث على هامش حضوره احتفال حفل تخريج في مدرسة رويبال للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، التي ساهم في تأسيسها، أن لبنان يحتل مكانة خاصة لديه لأنه "متزوج من لبنانية، ولبنان من إحدى تلك القصص الحزينة جداً".

وكانت وكالة رويترز نقلت في الساعات الأخيرة أن مصورا يعمل لديها، يدعى عصام عبدالله، لقي حتفه وأصيب 6 صحفيين في جنوب لبنان أمس الجمعة عندما أصابتهم صواريخ "أطلقت من اتجاه إسرائيل".

وحملت وكالة فرانس برس إسرائيل مسؤولية الحادث، مثلما اتهمها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، فيما اكتفى مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بالقول "تعلمون، نحن في حالة حرب، وقد تحدث أشياء نأسف لها"، مضيفاً أن بلده سيحقق في الأمر.

وكانت قرية علما الشعب مسرحاً لاشتباكات متكررة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتابع كلوني وفق لمقاطع مصورة من حفل التخرج "المنطقة كلها مشتعلة وهذا محزن بكل المقاييس. كل ما يمكننا فعله هو الدعاء أن تكون هناك نهاية سليمة قريباً، على الرغم من أنني لا أرى ذلك إطلاقاً ولا أعتقد أن أي شخص آخر قد يراها".