المعابر الفلسطينية توضح بخصوص جسر الكرامة
التاريخ
10/15/2023 3:00:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين بأن معبر الكرامة (الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين) يعمل اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م ، حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً في كلا الاتجاهين (من والى الأردن).
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