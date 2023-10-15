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المعابر الفلسطينية توضح بخصوص جسر الكرامة

10/15/2023 3:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين بأن معبر الكرامة (الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين) يعمل اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م ، حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً في كلا الاتجاهين (من والى الأردن).


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