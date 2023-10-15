زيارات الوزير الميدانية والطموحات المرجوة ..

(MENAFN
- Khaberni) في الوقت الذي نشيد ونثني على الكثير من إلايجابيات التي تبديها سياسات الحكومة في مختلف مجالات عملها ، علينا بذلك كإعلاميين عدم اغفال الجهود الطيبة التي تقود الى مسيرة الإنجاز الوطني ، لاننا في المقام الأخير نحن "اصحاب القلم" نخاطب الرأي العام ، وعلينا الالتزام بالمهنية في الطرح الموضوعي المنصف ، ما يستوجب ان نكون حاضرين بقوة في الحالتين بين الانتقاد الهادف والمُصلح وبين الاشادة والثناء على العمل الطيب والإيجابي ، وفي ذلك فان لدينا نموذج وطني يستدعي التوقف عنده ، بالنظر إلى سياسة وزير التربية والتعليم ووزارته الماضية في تطوير برامجها بتطبيق رؤية إصلاحية هادفة ، في إطار تطوير شامل للمنظومة التعليمية كي تواكب التطور المتلاحق في العالم ومتطلبات وظائف المستقبل ، ما يستدعي المرونة في تقديم الخدمات التعليمية بكل همة ومسؤولية .
هذه السياسة تندرج في اطار توجيهات جلالة الملك والحكومة لإيلاء كافة المناطق التعليمية في مختلف أرجاء المملكة كل الرعاية والعناية ، من اجل رفع كفاءة النظام التربوي وزيادة فاعليته ، وانماء الروابط والقنوات بين نواتج النظام التعليمي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فالمشروعات التربوية الطموحة التي يجري تنفيذها حاليا تسعى لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ، والى إحداث تحول نوعي في البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تنسجم مع متطلبات ومستجدات العصر المعرفي ، وترتقي بالاردن الى مراتب التقدم وتحتاج الى متابعة مستمرة من أعلى المستويات.
وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ومنذ توليه حقيبته الوزارية ، يؤمن بأن التطوير في التعليم يبدأ من الميدان التربوي ، بمشاركة وتعاون جميع عناصر العملية التعليمية ، ويحرص على متابعة سير العمل بنفسه ، فالرجل يمتلك رؤية واضحة ولديه خطة، وأمامه هدف يسعى إليه ، حيث يقوم بمتابعات مستمرة تستحق الاشادة والثناء من خلال زياراته الميدانية للمحافظات ، والتي يرافقه فيها العديد من مدراء الإدارات المختصين ، ذلك من منطلق حرصه على تلمس حاجات أهل الميدان ، والوقوف عن قرب على واقع الخدمات التربوية المقدمة ، اضافة لحرصه على لقاء الفعاليات والشخصيات المجتمعية من النواب والوجهاء واعضاء اللامركزية في كل محافظة ، الذين يتشاركون مع وزارة التربية والتعليم مهمات العمل والمسؤولية ، واستجابة الوزارة للمطالب الضرورية .
تلك اللقاءات تاتي في سبيل تطوير العمل والارتقاء به ، وإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تجاوز العقبات ، حيث رغبة الوزير للاطلاع بنفسه على ما تواجهه المديريات والمدارس من تحديات ، اضافة لرغبته الدائمة للقاء الاسرة التربوية في كل محافظة ، وفتح حوارات معمقة والاستماع الى ما يتصل بمختلف القضايا التربوية ، قناعة منه بأهمية اشاعة روح الديمقراطية والشورية بالمجتمع التربوي ، والعمل على تعميقها ، ما يسهم في تنمية الحوار بين اركان العملية التعليمية وصولاً الى قرارات تلبي الحاجات وتدعم صياغة مستقبل ابنائنا الطلبة باجماع وحوار الفاعلين التربويين ..
اننا نعي تماما ان وزارة التربية والتعليم
لديها فرق عمل تزود المسؤولين بتقارير دورية ترصد الوقائع ، لكن ، انا اقول ، انه عندما يقوم الوزير بنفسه بالزيارة الميدانية التفقديه ، ويكون متسلحاً بمسوحات معرفية تسبق زياراته ، ذلك يعني اهتمام اعلى سلطة تنضوي تحت سلطتها كل مديريات التربية والتعليم في المملكه ، ويعني ذلك الوقوف والاستماع بتعقل وتأني لمجمل المشكلات التي تقف أمام مسيرة العمل عن قرب ، ويعني أيضاً ، ان حل هذه المشكلات سيكون قريبًا ، فحضور الوزير بنفسه للمناطق وللمديريات المعنية يعطيه الفرصة للتعرف على كافة التفاصيل ، وقراءة حيثيات المشكلات والتحديات بكل شفافية ، وهنا يكون الدور الفاعل للوزير وتوجيهاته في إيجاد الحلول الناجعة والمنقذة وبحضور مدراء الإدارات المعنيين ، وهذا ما ينظر اليه لتجاوز مجمل المعيقات ، لتأتي الزيارة بنتائجها الايجابية المرجوة .
وبذلك ، فان ما تشهدها زيارات كبار المسؤولين الميدانية التفقدية من "انطباعات"وخاصة اذا كان الزائر وزير التربية والتعليم ، تخلق "وبالتاكيد" نوعاً من الاطمئنان والثقة تجاه الوزارة ، وخصوصا في بعض القرارات التي تخفف من العبء عن بعض المديرات بالنظر الى البعد الجغرافي ، بتقديم ما يجعل العمل ميسرا في الامور الهامة ذات الأولويات ، فتلك الزيارات والتحدث من خلالها في جوهر العمل تقود الى حلول آنية للكثير من الاشكالات ، ذلك ان الوزير بنفسه ومعه طاقمه المختص حاضراً ، لذلك فان مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية في المحافظات المختلفة يجدون في زيارة الوزير الميدانية الاهتمام ، بل وتبعث الحياة في نفوس "المسؤولين الميدانيين" بعدما يستمعوا الى توجيهات الوزير والوعد الحسن لحلحلة كل الامور العالقة والمطروحة وأصدر اوامره بتنفيذها ، ما يعطي الروح الإيجابية في العمل الاداري والفني وانعكس على جودة العمل التربوي قي المدارس ايضا وبالإيجابية.
وأخيرا ، فأملنا في الوزير كبير ، وثقتنا في تحركاته الميدانية عالية ، لما يملكة من فكر ثاقب وعقلية تربوية توجيهية ، والتي نشجعه عليها ونضع أيدينا على كتفه لمواصلتها، لما لها من انعكاسات ايجابية ، ونقف داعمين لها .
بقي ان اقول ان من يعرف الوزير الدكتور عزمي محافظة جيدا يعلم انه يعمل بصمت بعيدا عن البهرجات الاعلامية ، وبعيداً ايضاً عن زيارات المراسم والمجاملات والانصات للكلمات الترحيبية المعدة سلفاً .
والله ولي التوفيق..
مع تحياتي ..
MENAFN15102023000151011027ID1107241732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.