زيارات الوزير الميدانية والطموحات المرجوة ..

MENAFN - Khaberni) في الوقت الذي نشيد ونثني على الكثير من إلايجابيات التي تبديها سياسات الحكومة في مختلف مجالات عملها ، علينا بذلك كإعلاميين عدم اغفال الجهود الطيبة التي تقود الى مسيرة الإنجاز الوطني ، لاننا في المقام الأخير نحن "اصحاب القلم" نخاطب الرأي العام ، وعلينا الالتزام بالمهنية في الطرح الموضوعي المنصف ، ما يستوجب ان نكون حاضرين بقوة في الحالتين بين الانتقاد الهادف والمُصلح وبين الاشادة والثناء على العمل الطيب والإيجابي ، وفي ذلك فان لدينا نموذج وطني يستدعي التوقف عنده ، بالنظر إلى سياسة وزير التربية والتعليم ووزارته الماضية في تطوير برامجها بتطبيق رؤية إصلاحية هادفة ، في إطار تطوير شامل للمنظومة التعليمية كي تواكب التطور المتلاحق في العالم ومتطلبات وظائف المستقبل ، ما يستدعي المرونة في تقديم الخدمات التعليمية بكل همة ومسؤولية .







هذه السياسة تندرج في اطار توجيهات جلالة الملك والحكومة لإيلاء كافة المناطق التعليمية في مختلف أرجاء المملكة كل الرعاية والعناية ، من اجل رفع كفاءة النظام التربوي وزيادة فاعليته ، وانماء الروابط والقنوات بين نواتج النظام التعليمي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فالمشروعات التربوية الطموحة التي يجري تنفيذها حاليا تسعى لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ، والى إحداث تحول نوعي في البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تنسجم مع متطلبات ومستجدات العصر المعرفي ، وترتقي بالاردن الى مراتب التقدم وتحتاج الى متابعة مستمرة من أعلى المستويات.







وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ومنذ توليه حقيبته الوزارية ، يؤمن بأن التطوير في التعليم يبدأ من الميدان التربوي ، بمشاركة وتعاون جميع عناصر العملية التعليمية ، ويحرص على متابعة سير العمل بنفسه ، فالرجل يمتلك رؤية واضحة ولديه خطة، وأمامه هدف يسعى إليه ، حيث يقوم بمتابعات مستمرة تستحق الاشادة والثناء من خلال زياراته الميدانية للمحافظات ، والتي يرافقه فيها العديد من مدراء الإدارات المختصين ، ذلك من منطلق حرصه على تلمس حاجات أهل الميدان ، والوقوف عن قرب على واقع الخدمات التربوية المقدمة ، اضافة لحرصه على لقاء الفعاليات والشخصيات المجتمعية من النواب والوجهاء واعضاء اللامركزية في كل محافظة ، الذين يتشاركون مع وزارة التربية والتعليم مهمات العمل والمسؤولية ، واستجابة الوزارة للمطالب الضرورية .







تلك اللقاءات تاتي في سبيل تطوير العمل والارتقاء به ، وإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تجاوز العقبات ، حيث رغبة الوزير للاطلاع بنفسه على ما تواجهه المديريات والمدارس من تحديات ، اضافة لرغبته الدائمة للقاء الاسرة التربوية في كل محافظة ، وفتح حوارات معمقة والاستماع الى ما يتصل بمختلف القضايا التربوية ، قناعة منه بأهمية اشاعة روح الديمقراطية والشورية بالمجتمع التربوي ، والعمل على تعميقها ، ما يسهم في تنمية الحوار بين اركان العملية التعليمية وصولاً الى قرارات تلبي الحاجات وتدعم صياغة مستقبل ابنائنا الطلبة باجماع وحوار الفاعلين التربويين ..







اننا نعي تماما ان وزارة التربية والتعليم

لديها فرق عمل تزود المسؤولين بتقارير دورية ترصد الوقائع ، لكن ، انا اقول ، انه عندما يقوم الوزير بنفسه بالزيارة الميدانية التفقديه ، ويكون متسلحاً بمسوحات معرفية تسبق زياراته ، ذلك يعني اهتمام اعلى سلطة تنضوي تحت سلطتها كل مديريات التربية والتعليم في المملكه ، ويعني ذلك الوقوف والاستماع بتعقل وتأني لمجمل المشكلات التي تقف أمام مسيرة العمل عن قرب ، ويعني أيضاً ، ان حل هذه المشكلات سيكون قريبًا ، فحضور الوزير بنفسه للمناطق وللمديريات المعنية يعطيه الفرصة للتعرف على كافة التفاصيل ، وقراءة حيثيات المشكلات والتحديات بكل شفافية ، وهنا يكون الدور الفاعل للوزير وتوجيهاته في إيجاد الحلول الناجعة والمنقذة وبحضور مدراء الإدارات المعنيين ، وهذا ما ينظر اليه لتجاوز مجمل المعيقات ، لتأتي الزيارة بنتائجها الايجابية المرجوة .







وبذلك ، فان ما تشهدها زيارات كبار المسؤولين الميدانية التفقدية من "انطباعات"وخاصة اذا كان الزائر وزير التربية والتعليم ، تخلق "وبالتاكيد" نوعاً من الاطمئنان والثقة تجاه الوزارة ، وخصوصا في بعض القرارات التي تخفف من العبء عن بعض المديرات بالنظر الى البعد الجغرافي ، بتقديم ما يجعل العمل ميسرا في الامور الهامة ذات الأولويات ، فتلك الزيارات والتحدث من خلالها في جوهر العمل تقود الى حلول آنية للكثير من الاشكالات ، ذلك ان الوزير بنفسه ومعه طاقمه المختص حاضراً ، لذلك فان مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية في المحافظات المختلفة يجدون في زيارة الوزير الميدانية الاهتمام ، بل وتبعث الحياة في نفوس "المسؤولين الميدانيين" بعدما يستمعوا الى توجيهات الوزير والوعد الحسن لحلحلة كل الامور العالقة والمطروحة وأصدر اوامره بتنفيذها ، ما يعطي الروح الإيجابية في العمل الاداري والفني وانعكس على جودة العمل التربوي قي المدارس ايضا وبالإيجابية.





وأخيرا ، فأملنا في الوزير كبير ، وثقتنا في تحركاته الميدانية عالية ، لما يملكة من فكر ثاقب وعقلية تربوية توجيهية ، والتي نشجعه عليها ونضع أيدينا على كتفه لمواصلتها، لما لها من انعكاسات ايجابية ، ونقف داعمين لها .





بقي ان اقول ان من يعرف الوزير الدكتور عزمي محافظة جيدا يعلم انه يعمل بصمت بعيدا عن البهرجات الاعلامية ، وبعيداً ايضاً عن زيارات المراسم والمجاملات والانصات للكلمات الترحيبية المعدة سلفاً .

والله ولي التوفيق..

مع تحياتي ..