مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تستقبل وفداً من شرطة عجمان

(MENAFN
- DFWAC) الإمارات العربية المتحدة -دبي 11 أكتوبر 2023:
في إطار تكريس ثقافة التعاون وتعزيز دور المؤسسات الحكومية، قام وفد من شرطة عجمان بزيارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف التعرف إلى أبرز الخدمات التي توفرها المؤسسة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تعزيز مكانة المرأة وحضانة الطفل وحماية حقوقهما، بما يتسق مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويواكب استراتيجياتها الهادفة إلى تمكين المرأة والطفل وتوفير بيئة مواتية وداعمة لهم.
ضم الوفد الزائر كل من الرائد وفاء خليل الحوسني مدير مركز الدعم الاجتماعي، والنقيب أحمد النعيمي إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمساعد الإداري نورة سعيد الصريدي، وموزة عبد العزيز النعيمي الأخصائية الاجتماعية
وتأتي هذه الزيارة في إطار توجهات مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، نحو توسيع نطاق الشراكات مع الجهات الرسمية ذات الصلة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التي تطمح إليها، ويقود إلى تمكين المرأة والطفل وزيادة وعيهما بحقوقهما، فضلاً عن أثر هذه الزيارات في تعزيز التعاون فيما يتعلق بالجوانب التوعوية المجتمعية.
وأعربت سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة عن سعادتها بهذه الزيارة، مشيرة إلى أهميتها في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المختلفة، حيث يتيح هذا اللقاء الفرصة للفرق العاملة في من كلا الجهتين، التعرف على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال حماية النساء والأطفال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مشيدة بدور شرطة عجمان في تقديم الدعم والحماية للمجتمع، ودعم المؤسسات التي تعمل على خدمة الفئات المستهدفة
وأضافت سعادتها أن هذه الزيارة تسهم في تكريس وبناء علاقات طيبة بين الفرق المختلفة وتعزيز التواصل والتفاهم بينهم، مما يؤدي إلى تحسين التعاون المشترك، مؤكدة أن تعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الرسمية والمدنية، يعتبر أحد العوامل الأساسية في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وتكافلاً، حيث يعمل الجميع لضمان حماية الفئات المستهدفة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لها.
هذا وتضمنت الزيارة عرضاً تقديمياً عن خدمات المؤسسة في مجال الرعاية والتأهيل وغيرها الخدمات التي توفرها المؤسسة، ودور هذه الخدمات في تحسين جودة حياة النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية، كما تخلل الزيارة جولة في مختلف مرافق المؤسسة، تضمنت تعريف الوفد بأبرز خدمات مركز الاتصال ، وقسم الإيواء وكيفية تقديم الدعم والمساعدة للفئات المستهدفة، فضلاً عن تسليط الضوء على الأدوار الحيوية للمؤسسة في تلبية احتياجات الضحايا من النساء والأطفال.
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