مجلس الذهب العالمي يصدر فيلم وثائقي جديد يسلط فيه الضوء على مراحل مختلفة في تاريخ هذا المعدن الثمين

(MENAFN
- Instinctif Partners) دبي، 9 أكتوبر 2023 – أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن إصداره لفيلم وثائقي جديد بعنوان "الذهب: رحلة مع إدريس إلبا" (GOLD: A Journey with Idris Elba).
ويتناول الفيلم على مدى أكثر من ستين دقيقة رحلة إدريس إلبا حول العالم (نجم أفلام Luther, Beast of Nations, Hijack) لاستكشاف العلاقة الاستثنائية بين الإنسان والذهب، يصحبنا خلالها في مغامرة مشوقة يتغلب فيها على رهاب الأماكن المغلقة في بطن المناجم الكندية، مع استعادة الاتصال بأصوله في غانا، والتعمق في رحلة التعدين المسؤول في جنوب إفريقيا.
ويسلط الفيلم الضوء على مراحل مختلفة في تاريخ هذا المعدن الثمين، بدءاً من "حمى الذهب" في القرن التاسع عشر، إلى لحظة صناعة سبيكة ذهبية بقيمة مليون دولار في كندا، والبحث عن طبقات جديدة من الذهب في بيرو. وطوال هذه المحطات، يتناول إلبا الأثر الاجتماعي والاقتصادي البارز للذهب على حياة الناس.
بالإضافة إلى ذلك، يناقش الفيلم الوثائقي قيمة الذهب في الماضي والحاضر وما يمكن أن يحمله للمستقبل، وكيف يمكن للذهب تحويل حياة الأفراد والمجتمعات والاقتصادات. كما يتطرق للتحديات التي تواجه صناعة الذهب اليوم، بدءاً من ترميم المناجم بعد الاستخراج، واستهلاكها الهائل للطاقة، وصولاً إلى مستقبل القوى العاملة في صناعة التعدين والتنقيب.
إلى ذلك قال إدريس إلبا: "أشعر بامتنان عميق للفرصة التي مُنحت لي لاستكشاف القيمة الحقيقية للذهب وما يمثله في حياة الناس وتاريخهم وثقافاتهم. للذهب قوة تحويلية استثنائية، وقد فتحت هذه الرحلة عيني على عوالم غير متوقعة ومدهشة."
من جهته، أكد ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، على أهمية الفيلم في تسليط الضوء على دور الذهب في حياة البشر والمجتمعات والاقتصادات، معتبرًا أن العديد من جوانب هذه القصة لم تُكشف بعد. مضيفاً: "بالنيابة عن أعضائنا وعن مجمل الصناعة، يسعدنا وللمرة الأولى تسليط الضوء على القصص الإنسانية للذهب بأسلوب نابض بالحياة، والعمل مع النجم إدريس إلبا لاستكشاف قيمة الذهب وتطوره."
تم إنتاج الفيلم الوثائقي بالتعاون مع شركة "بايونير بروداكشين" لدعم جهود مجلس الذهب العالمي في تعزيز الفهم العام لقيمة الذهب وتأثيره الإيجابي.
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