صورتان من الفضاء تظهران غرق غزة بالظلام

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت صورتان التقطتا من الفضاء غرق غزة في الظلام، بعدما قطعالاحتلالإمدادات الكهرباء عن غزة مع اندلاع الحرب التي دخلت يومها التاسع.

ونشرت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية الصورتين اللتين تظهران حجم الظلام الدامس في غزة، بعد انقطاع التيار الكهربائي فيها.

وكان مصدر الصورتين المركز الدولي لأبحاث البيانات الضخمة من أجل أهداف التنمية المستدامة، ومقره بكين.

وفي الصورة الأولى التي التقطت عبر الأقمار الاصطناعية يوم 14 سبتمبر الماضي، أي قبل اندلاع الحرب بثلاثة أسابيع كانت الأضواء منتشرة في قطاع غزة من بيت لاهيا وبيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا، مع أن التركيز الأكبر للأضواء كان في مدينة غزة، مركز القطاع.

لكن في الصورة الثانية، التي التقطت في 12 أكتوبر الجاري، أي في اليوم الخامس من الحرب، فكانت الأضواء غائبة أو يكاد.

وقالت الصحيفة الصينية إن قطاع غزة، وهو واحد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، يكاد يغرق في الظلام في الليل مع قطع الاحتلال لإمدادات الكهرباء.

وأضافت أن التناقض الصارخ بين الصورتين يسلط الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.

وكان وزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت، أعلن

قطع كافة إمدادات الماء والكهرباء والوقود إلى غزة، ضمن إطار حصار شامل على سكان القطاع، مع اندلاع الحرب مع حركة حماس.