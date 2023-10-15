بكين: إسرائيل تتصرف خارج حدود الدفاع عن النفس

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، الأحد، أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، السبت، إن ما تفعله "إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، ويجب على قادتها التوقف عن "العقاب الجماعي لسكان غزة".

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