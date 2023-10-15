ميتا تعتزم تحصيل رسومات شهرية على حسابات فيسبوك وإنستغرام مقابل منع الإعلانات

تعتزم شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا بلاتفورمس

طرح خدمة جديدة على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام دون إعلانات مقابل اشتراك شهري قيمته 10 يوروهات للمستخدمين في أوروبا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ميتا التي تمتلك منصات فيسبوك وإنستغرام وواتسآب ومسنجر

تجري محادثات مع هيئة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية طرح خدمة مدفوعة الأجر من إنستجرام وفيسبوك في دول الاتحاد.

في المقابل، سيضطر المستخدمون الذين لم يرغبوا في دفع الاشتراك الشهري لاستقبال إعلانات موجهة وفقاً لسماتهم الشخصية وهو ما يعني أن ميتا ستقوم بمتابعة أنشتطهم عبر الإنترنت لمعرفة تفضيلاتهم.

ويعالج هذا الاقتراح الذي قدمته ميتا القواعد الأوروبية التي يمكن أن تؤثر في أساليب الإعلان الموجهة وفقاً للسمات الشخصية لمستخدمي منصات الشركة الأمريكية.

وبحسب التقرير الصحفي قالت ميتا للمسؤولين الأوروبيين إنها تعتزم فرض اشتراك شهري في حدود 10 يوروهات (53ر10 دولارات)

على

مستخدمي إنستغرام وفيسبوك

الذين لا يريدون استقبال إعلانات على صفحاتهم والذين يدخلون على حساباتهم عبر أجهزة الكمبيوتر، في حين سيتم فرض رسم في حدود 6 يوروهات على كل حساب إضافي مرتبط. وستكون قيمة الاشتراك أعلى بالنسبة لمستخدمي أجهزة آبل،

نظراً لآن آبل تحصل على رسم إضافي.

يذكر أن الإعلانات

الموجهة وفقاً للسمات الشخصية تمثل جزءاً كبيراً من إيرادات شركات خدمات الإنترنت مثل ميتا، وهي تعتمد على الاستفادة من بيانات المستخدم لتحديد الإعلانات التي يمكن أن تظهر على حسابه.