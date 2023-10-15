تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكشف سرقة حقوق الملكية الفكرية

أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي مفيدة للمبدعين من الرسامين والمصورين والعلماء والكتاب، وضارة في الوقت نفسه، لأنه يمكن تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم أو انتهاكها من خلال هذه التطبيقات.

وكشفت تجارب أجراها متخصص علم الأحياء البريطاني شولتو ديفيد

أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أسرع مرتين أو ثلاثة من البشر في اكتشاف

الصور المنسوخة أو المعالجة في الأوراق البحثية.

ويستطيع تطبيق استكشاف

اسمه "إيمدج توين"

عمل مسح ضوئي لأي ورقة وخلال دقائق قليلة يمكنه اكتشاف أي صور "مثيرة للجدل" والتي يمكن أن تمر على العين البشرية بحسب تجارب ديفيد التي نشر نتائجها في مجلة نيتشر العلمية.

وقال ديفيد إنه خصص

الجزء الأكبر من الشهور الماضية لكي يفحص مئات الأوراق البحثية

لاكتشاف وجود أي "صور مكررة" فيها.

وخلال التجربة

استخدم الباحث الذكاء الاصطناعي لفحص الأوراق حيث اكتشف كل الأوراق البحثية التي احتوت على سرقة علمية وعددها 63 ورقة، واكتشف وجود أكثر من 40 ورقة

إضافية "مشكوك فيها".



ولكن في حين يمكن أن تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي مفيدة لفحص الأوراق الأكاديمية، فإنها تستطيع القيام بذلك لأنه تم "تدريبها" من خلال تغذيتها بكمية ضخمة من محتويات مجموعة واسعة من مواقع المجلات العلمية ومصادر المحتوى المختلفة بحسب نيك فينسنت الاستاذ المساعد لعلوم الحاسب في جامعة سيمون فريزر .

وأضاف فينسنت في مقال نشرته مجلة العلوم الذرية

أن "منتجي هذ المحتوى المستخدم في تدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم يحصلوا لا على مقابل مادي ولا حتى سؤالهم عن رأيهم في استخدام هذه المواد".

ووصف فينسنت هذا التطور بأنه "تطور غير متوقع لقدرات الذكاء الاصطناعي" وتجعل "مبدعي المحتوى"

دون أي "أي قدرة حقيقية على إبداء رأيهم في استخدام إنتاجهم لتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي".