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رحيل الإعلامية اللبنانية جيزال خوري

10/15/2023 2:19:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعت شبكة سكاي نيوز عربية الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها ببيروت.

واستذكرت الشبكة مشوار جيزال خوري الصحفي والإعلامي الطويل الذي بدأ مع المؤسسة اللبنانية للإرسال ثم قنوات إعلامية دولية آخرها سكاي نيوز عربية في 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري "مع جيزال" الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.

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