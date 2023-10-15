رحيل الإعلامية اللبنانية جيزال خوري

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعت شبكة سكاي نيوز عربية الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها ببيروت.
واستذكرت الشبكة مشوار جيزال خوري الصحفي والإعلامي الطويل الذي بدأ مع المؤسسة اللبنانية للإرسال ثم قنوات إعلامية دولية آخرها سكاي نيوز عربية في 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري "مع جيزال" الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.
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