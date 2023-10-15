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الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي

10/15/2023 2:09:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ أكد الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أن السلام والأمن في منطقتنا يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، واستعداد الجانب الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذ الهدف، وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بقطاع غزة .

وشدد سيادته خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي، على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة.

ودعا سيادته إلى ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

وأكد الرئيس رفضه الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على نبذ العنف والتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال.

وقدم الرئيس عباس الشكر للرئيس بايدن على اهتمامة ودوره وجهود إدارته في السعي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وشدد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط
في تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا بأن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال لشعبنا في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.


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