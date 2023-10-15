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حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال اكثر من خمسين مواطنا

10/15/2023 2:09:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / محافظات /PNN / نفذت قوات الاحتلال الاسرائيل صباح وفجر اليوم الاحد حملة اعتقالات واسعة طالت اكثر من خمسين مواطنا فلسطينيا في مختلف محافظات الوطن.

وعرف من بين المعتقلين اليوم
الأحد الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٣

١. موسى إيهاب- مخيم الجلزون شمال رام الله

٢. علي دبور- مخيم الجلزون

٣. محمود نصري صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

٤. الصحفي صبري جبريل- تقوع جنوب بيت لحم

٥. هشام خليل العمور- تقوع

٦. المحرر أحمد صالح ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٧. سيف إياد ثوابتة- بيت فجار

٨. المحرر ماهر علي الكالوني- مخيم عين السلطان بأريحا

٩. وسام ماهر الكالوني- مخيم عين السلطان

١٠. نصر الله صدقي بليبلة- نابلس

١١. المحرر سامي العاصي- نابلس

١٢. مازن الدنبك- نابلس

١٣. حسين أحمد عصيدة- تل غرب نابلس

١٤. عبد السلام أحمد عصيدة- تل

١٥. عبد الرحمن أحمد عصيدة- تل

١٦. علي أحمد عصيدة- تل

١٧. أيوب أحمد عصيدة- تل

١٨. جعفر يوسف ريحان- تل

١٩. معتصم يوسف ريحان- تل

٢٠. معاذ يوسف ريحان- تل

٢١. مؤمن محمد ريحان- تل

٢٢. براء عصام ريحان- تل

٢٣. مثنى جميل اشتية- تل

٢٤. الشيخ نصوح اشتية- سالم شرق نابلس

٢٥. محمد نصوح اشتية- سالم

٢٦. د. أيمن البدارين- الخليل

٢٧. الشيخ علاء الجعبة- الخليل

٢٨. محمد رزق الرجوب- دورا جنوب الخليل

٢٩. أحمد رزق الرجوب- دورا

٣٠. جهاد خالد غيظان- قبيا غرب رام الله

٣١. محمد رأفت جميل- قبيا

٣٢. طارق السخل- نابلس

٣٣. إياس الفراحين- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٣٤. عبد الناصر محمد اللحام- مخيم الدهيشة

٣٥. إياس شاهين- مخيم الدهيشة

٣٦. مالك إياد ثوابتة- بيت فجار

٣٧. محمود إياد ثوابتة- بيت فجار

٣٨. بهاء خليل عوض- بيت أمر شمال الخليل

٣٩. قاسم خليل عوض- بيت أمر

٤٠. المحرر رائد محمد عايش- بيت لحم

٤١. عبادة أشرف مبتسم- بيت ريما غرب رام الله

٤٢. أسعد مجدي عامر- بيت ريما

٤٣. يعقوب الثلجي- بيت ريما

٤٤. طارق محمد قبها- يعبد جنوب جنين

٤٥. علي سميح أبو بكر- يعبد

٤٦. أحمد الأحمد- رمانة غرب جنين

* اعتقال كل من المحررين أسيد الورديان، شادي بداونة، إبراهيم جبران، إبراهيم أبو سرور، عيسى ياسين العروج بعد استدعائهم للمقابلة أمس.

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