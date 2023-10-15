حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال اكثر من خمسين مواطنا

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- Palestine News Network )
بيت لحم / محافظات /PNN / نفذت قوات الاحتلال الاسرائيل صباح وفجر اليوم الاحد حملة اعتقالات واسعة طالت اكثر من خمسين مواطنا فلسطينيا في مختلف محافظات الوطن.
وعرف من بين المعتقلين اليوم
الأحد الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٣
١. موسى إيهاب- مخيم الجلزون شمال رام الله
٢. علي دبور- مخيم الجلزون
٣. محمود نصري صلاح- الخضر جنوب بيت لحم
٤. الصحفي صبري جبريل- تقوع جنوب بيت لحم
٥. هشام خليل العمور- تقوع
٦. المحرر أحمد صالح ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم
٧. سيف إياد ثوابتة- بيت فجار
٨. المحرر ماهر علي الكالوني- مخيم عين السلطان بأريحا
٩. وسام ماهر الكالوني- مخيم عين السلطان
١٠. نصر الله صدقي بليبلة- نابلس
١١. المحرر سامي العاصي- نابلس
١٢. مازن الدنبك- نابلس
١٣. حسين أحمد عصيدة- تل غرب نابلس
١٤. عبد السلام أحمد عصيدة- تل
١٥. عبد الرحمن أحمد عصيدة- تل
١٦. علي أحمد عصيدة- تل
١٧. أيوب أحمد عصيدة- تل
١٨. جعفر يوسف ريحان- تل
١٩. معتصم يوسف ريحان- تل
٢٠. معاذ يوسف ريحان- تل
٢١. مؤمن محمد ريحان- تل
٢٢. براء عصام ريحان- تل
٢٣. مثنى جميل اشتية- تل
٢٤. الشيخ نصوح اشتية- سالم شرق نابلس
٢٥. محمد نصوح اشتية- سالم
٢٦. د. أيمن البدارين- الخليل
٢٧. الشيخ علاء الجعبة- الخليل
٢٨. محمد رزق الرجوب- دورا جنوب الخليل
٢٩. أحمد رزق الرجوب- دورا
٣٠. جهاد خالد غيظان- قبيا غرب رام الله
٣١. محمد رأفت جميل- قبيا
٣٢. طارق السخل- نابلس
٣٣. إياس الفراحين- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
٣٤. عبد الناصر محمد اللحام- مخيم الدهيشة
٣٥. إياس شاهين- مخيم الدهيشة
٣٦. مالك إياد ثوابتة- بيت فجار
٣٧. محمود إياد ثوابتة- بيت فجار
٣٨. بهاء خليل عوض- بيت أمر شمال الخليل
٣٩. قاسم خليل عوض- بيت أمر
٤٠. المحرر رائد محمد عايش- بيت لحم
٤١. عبادة أشرف مبتسم- بيت ريما غرب رام الله
٤٢. أسعد مجدي عامر- بيت ريما
٤٣. يعقوب الثلجي- بيت ريما
٤٤. طارق محمد قبها- يعبد جنوب جنين
٤٥. علي سميح أبو بكر- يعبد
٤٦. أحمد الأحمد- رمانة غرب جنين
* اعتقال كل من المحررين أسيد الورديان، شادي بداونة، إبراهيم جبران، إبراهيم أبو سرور، عيسى ياسين العروج بعد استدعائهم للمقابلة أمس.
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