الصحة : ٢٢٣٩ شهيد اخرهم ١٥ في حي تل الهوى بالقطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة الى ٢٢٣٩ شهيدا اخرهم ١٥ شهيد في قصف لحي تل الهوى في مدينة غزة.

وبحسب الوزارة في قطاع فقد استشهد اكثر من 2329 فلسطينياً واعلنت ارتفاع عدد المصابين الى 9042 آخرين بجراح مختلفة خلال العدوان المستمر على غزة.

وياتي ارتفاع اعداد الشهداء والمصابين في ظل مواصلة الاحتلال وطائراته تنفيذ عمليات قصف همجية للمدنيين الفلسطينين حيث يتم قصف المنازل في مختلف مناطق قطاع عزة الى جانب قصف قوافل النازحين من شمال قطاع غزة الى جنوبه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت الليلة الماضية عن معاناتها من ازمة نتيجة نقص الادوية والمعدات والامكانيات في ظل ارتفاع وتزايد اعداد المصابين ودخولها مرحلة المفاضلة بين الجرحى بعد ان رفعت وتيرة جهودها الى اعلى طاقة لها.







