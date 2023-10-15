الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية من قوات البحرية خلال مناورة على الجبهة الشمالية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية من قوات البحرية خلال مناورة على الجبهة الشمالية
التاريخ
10/15/2023 2:09:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندية في قوات البحرية وإصابة 6 آخرين خلال مناورات على الجبهة الشمالية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث وقع خلال نشاط عملياتي في المنطقة البحرية قرب الحدود مع لبنان، بسبب خلل تقني في وسيلة قتالية.
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