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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية من قوات البحرية خلال مناورة على الجبهة الشمالية

10/15/2023 2:09:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندية في قوات البحرية وإصابة 6 آخرين خلال مناورات على الجبهة الشمالية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث وقع خلال نشاط عملياتي في المنطقة البحرية قرب الحدود مع لبنان، بسبب خلل تقني في وسيلة قتالية.


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