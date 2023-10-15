MENAFN - Palestine News Network ) وزارة الصحة،تعلنإرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من الاطفال والنساء.

ويواصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي قصف المناطق المأهولة في قطاع غزة فيما قالت الصحة إن : أكثر من 47 عائلة محيت بالكامل من السجل المدني.

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منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هناك إبادة لأسر بكامل أفرادها وتدميرا لبنى تحتية في قطاع غزة.

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أصيب اليوم الاحد، شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقل 10 آخرون بينهم الصحفي صبري جبرين، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

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قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا،