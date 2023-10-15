(MENAFN
- Palestine News Network )
وزارة الصحة،تعلنإرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من الاطفال والنساء.
ويواصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي قصف المناطق المأهولة في قطاع غزة فيما قالت الصحة إن : أكثر من 47 عائلة محيت بالكامل من السجل المدني.
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منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هناك إبادة لأسر بكامل أفرادها وتدميرا لبنى تحتية في قطاع غزة.
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أصيب اليوم الاحد، شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقل 10 آخرون بينهم الصحفي صبري جبرين، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
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قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا،
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