زلزال قوي يضرب مجدداً غرب أفغانستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 6.5 درجة ضرب غرب أفغانستان اليوم الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة، ولاية هرات غرب أفغانستان، حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال ضرب على عمق ضحل، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات، نقلا عن فرانس برس.
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