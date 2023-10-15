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زلزال قوي يضرب مجدداً غرب أفغانستان

10/15/2023 2:08:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 6.5 درجة ضرب غرب أفغانستان اليوم الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة، ولاية هرات غرب أفغانستان، حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال ضرب على عمق ضحل، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات، نقلا عن فرانس برس.

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