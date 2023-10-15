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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

10/15/2023 2:08:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، أربعة فلسطينيين من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامي الفلسطيني محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من بلدة بيت أمر، تركزت في منطقة صافا، والبياضة، وحارة ابو هاشم.

وفا


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