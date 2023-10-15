الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل
التاريخ
10/15/2023 2:08:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، أربعة فلسطينيين من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامي الفلسطيني محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من بلدة بيت أمر، تركزت في منطقة صافا، والبياضة، وحارة ابو هاشم.
وفا
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