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صحفي من خان يونس لـ الوكيل: النازحون إلى جنوب غزة بلا طعام وماء

10/15/2023 2:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الصحفي سامي فؤاد من خان يونس إن أهالي غزة النازحين إلى الجنوب يعانون ظروفاً صعبة دون طعام وماء وكهرباء.
وأضاف فؤاد خلال اتصال هاتفي من خان يونس عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن آلاف الفلسطينيين نزحوا من الوسط والشمال إلى الجنوب مشيراً انهم لم ينزحوا هرباً ولكنهم قلقون على أبنائهم.
ولفت أن كبار السن النازحين إلى الجنوب بحاجة إلى عناية ودواء منوهاً أن صغار السن متواجدين على الطرقات مع أهاليهم دون غذاء ولا ماء .
وأكد أن قصف الاحتلال ما زال مستمر دون توقف على المناطق السكنية واستهداف المدنيين في قطاع غزة .


وارتفعت حصيلة الشهداء من جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى حتى صباح الأحد إلى 2329 شهيدا ونحو 9042 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.


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