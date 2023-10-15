صحفي من خان يونس لـ الوكيل: النازحون إلى جنوب غزة بلا طعام وماء

وارتفعت حصيلة الشهداء من جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى حتى صباح الأحد إلى 2329 شهيدا ونحو 9042 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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