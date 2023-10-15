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الاحتلال يستهدف مطار حلب الدولي بالصواريخ ويخرجه عن الخدمة

10/15/2023 2:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.


وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه حوالي الساعة 11:35 من ليلة أمس السبت نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة.


وأضاف المصدر العسكري السوري، إن هذا العدوان الجديد، تأكيد على النهج الإجرامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال، ودليل واضح على أنه لا يقيم وزناً للقوانين والأعراف الدولية.

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