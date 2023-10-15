البنوك الأمريكية الكبرى تزدهر بالرغم من ارتفاع الفائدة

(MENAFN
) أكدت أكبر المصارف الأميركية، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس، وسيتي جروب، وويلز فارغو، على أدائها المالي القوي، الأمر الذي أظهر المرونة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار، والتي لم يشهد مثيلها منذ أكثر من عقدين من الزمان. لم يتمكن هؤلاء العمالقة المصرفيون من الحفاظ على قاعدة عملائهم فحسب ، بل تمكنوا أيضا من زيادة أنشطة الإقراض الخاصة بهم ، في حين أظهر نمو ودائعهم تقدما أبطأ. وتتجلى ربحيتها من خلال الرسوم الكبيرة المكتسبة على القروض، وحققت البنوك الثلاثة مجتمعة 49 مليار دولار من صافي دخل الفوائد خلال الربع الثالث، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي.
كما عوض مصرف جي بي مورجان تشيس على وجه الخصوص، بشكل فعال أي ضعف في قطاعيه المصرفي التجاري والاستثماري من خلال توسعه في أنشطة الإقراض. وشهد المصرف ارتفاعا ملحوظا في صافي الدخل، متجاوزا ثلث أرقامه السابقة. كما تفاخرت "ويلز فارجو" بنتائج مبهرة ، مع زيادة كبيرة بنسبة 60 بالمئة في صافي دخل الفوائد. في المقابل، شهد سيتي بنك مكاسب أكثر اعتدالا تقل قليلا عن 2 بالمئة على أساس سنوي.
كذلك يشكل هذا الأداء القوي من قبل المصرف الكبرى تحديات للمصارف الإقليمية الأصغر في الولايات المتحدة. واستمرت هذه المصارف الإقليمية في تجربة استنزاف العملاء والودائع مقارنة بنظيراتها الأكبر، وهو اتجاه يؤكد بشكل أكبر على هيمنة الشركات الثلاث الكبرى في السوق. سجل مؤشر "كي بي دبليو"، الذي يتتبع البنوك الإقليمية ، انخفاضا بنسبة 1 بالمئة يوم الجمعة ، في حين شهد "جي بي مورغان" و "ويلز فارغو" و "سيتي بنك" ارتفاع أسهمهم بنسبة 2.4 بالمئة إلى 3.4 بالمئة.
في حين أنه حتى داخل صفوف أكبر المصارف، هناك مؤشرات تشير إلى أن الارتفاع الملحوظ في صافي دخل الفائدة قد لا يكون مستداما. وقد تبنى المستهلكون نهجا أكثر حذرا، ويهدد ارتفاع تكلفة التمويل بالحد من نمو هوامش الفائدة الصافية. فعلى سبيل المثال، شهد مصرف جي بي مورغان زيادة بنسبة 170 بالمئة في تكاليف الفائدة على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض إجمالي الودائع بنسبة 1 بالمئة. كما شهدت ويلز فارغو وسيتي بنك انخفاضا بنسبة 3 بالمئة في الودائع على أساس سنوي. وتشير هذه الاتجاهات الناشئة إلى أن المشهد المصرفي يتطور، حيث تبحر المصارف، الكبيرة والصغيرة، في بيئة مالية متغيرة تتميز بسلوكيات المستهلكين المتطورة وديناميكيات أسعار الفائدة.
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