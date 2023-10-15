أداء الأسهم العالمية يعكس التقلبات وسط التوترات في الشرق الأوسط

(MENAFN
) شهد أداء الأسهم العالمية أسبوعا من التقلبات الكبيرة، استجابة لمجموعة من العوامل. وجاءت التوترات والصراعات المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلى جانب بيانات ثقة المستهلك المحبطة في الولايات المتحدة، وسط أرباح فصلية قوية أبلغت عنها البنوك الأمريكية. اجتمعت هذه العناصر لخلق خلفية معقدة ، مما أثر على معنويات المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
كما كان للحرب المستمرة في الشرق الأوسط تأثير ملموس على معنويات المستثمرين العالميين، لا سيما بسبب تأثيرها الواضح على أسعار النفط، التي ارتفعت بنسبة 6 بالمئة تقريبا. وقد ترددت أصداء تداعيات هذه التطورات الجيوسياسية على أسواق الطاقة في جميع أنحاء المشهد المالي، مما ساهم في الأداء المتباين لأسواق الأسهم.
كذلك تمكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الولايات المتحدة، من تحقيق مكاسب بنسبة 0.45 بالمئة، مسجلا الأسبوع الثاني على التوالي من الأداء الإيجابي. وبالمثل، سجل مؤشر داو جونز زيادة بنسبة 0.79 بالمئة. في المقابل ، شهد مؤشر ناسداك خسائر بنسبة 0.18 بالمئة. تسلط هذه الأرقام الضوء على التباين في نتائج سوق الأسهم، حيث أظهرت بعض المؤشرات مرونة بينما تعثرت مؤشرات أخرى.
في حين اتخذ المشهد منعطفا مختلفا على الرغم من النبرة الإيجابية في البداية في جلسات تداول الأسبوع، بعد صدور بيانات ثقة المستهلك الأمريكية الأولية لشهر أكتوبر، مما كشف عن انخفاض كبير. ساهم هذا التطور في اتباع نهج أكثر حذرا من قبل المستثمرين، الذين بدأوا في الابتعاد عن الرهانات عالية المخاطر. وقد أدى عدم اليقين الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط إلى تفاقم هذا التردد وتآكل التأثير الإيجابي للأرباح الفصلية القوية التي أعلنتها بعض أكبر البنوك الأمريكية.
وأضاف التدقيق المستمر للأحداث في الشرق الأوسط طبقة إضافية من التعقيد لأداء سوق الأسهم. وشكل إعلان إسرائيل عن عمليات داخل قطاع غزة تطورا هاما، يمثل بدء عمليات برية ضد حماس منذ هجومها السابق على إسرائيل. وقد أكد ذلك حساسية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وقدرتها على التأثير في الأسواق العالمية.
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